Самарский областной суд оставил под стражей 29-летнюю внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерину Тархову (Бельскую), обвиняемую в убийстве деда и бабушки. Апелляционная жалоба защитника подозреваемой, который просил избрать в её отношении более мягкую меру пресечения, осталась без удовлетворения.

Иван Шилов ИА Регнум

ИА Регнум подробно описывало эту трагическую историю. Виктор и Наталья Тарховы перестали выходить на связь в конце декабря.

В январе их знакомый обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве супругов задержали их внучку.

Тела пожилых людей так и не удалось обнаружить, при этом правоохранители нашли следы преступления — кровь и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие Тарховым, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следствие установило, что внучка Екатерина продала машину деда и в течение месяца отправляла СМС-сообщения с его телефона.

По версии следователей, женщина убила родственников из-за денег (уже после смерти деда получила за него миллион рублей дивидендов от доли Виктора Тархова в компании), расчленила трупы и постепенно выносила фрагменты тел из квартиры.

Сама Екатерина при этом отказывается давать показания. Более того, она наотрез отказывается даже разговаривать со следователями — во время допросов не сказала ни слова.

Обвиняемая в прямом смысле впала в ступор. Это могут быть последствия пережитого стресса — состояние сонора, «выключенного сознания». Либо же Тархова симулирует, чтобы избежать наказания.

Выяснить истинное положение дел предстоит врачам психиатрической больницы в Самаре, куда отправили Екатерину.

«Грамотно подставили»

Несмотря на наличие доказательств виновности Тарховой, у неё находятся защитники. В частности, как полагает адвокат и управляющий партнёр адвокатского бюро «Мирзоян, Селиванова и партнеры» Сергей Мирзоян, при отсутствии прямых доказательств гибели пожилых людей заключать Тархову под стражу и предъявлять ей обвинение — неверное решение.

Проще говоря, «нет тела — нет дела».

«Скорее всего, следователи пошли на такие меры, рассчитывая на быстрое обнаружение тел в совокупности с возможными показаниями самой фигурантки в условиях СИЗО, — заявлял адвокат журналистам. — Но этого не случилось».

Есть и довольно много простых людей, не верящих доводам следствия и уверенных, что девушку подставили. Это, в частности, показала дискуссия в комментариях под материалом ИА Регнум о семье Тарховых.

«Все доказательства против Екатерины — косвенные. Трупов не нашли, орудия преступления тоже. Не исключено, что Катю грамотно подставили», — один из характерных, поддержанных другими читателями комментариев.

Защитники Тарховой опираются на два аргумента. Во-первых, тела не нашли — возможно, бабушка и дедушка Тарховой живы. Во-вторых, сама девушка отказывается давать показания.

Чтобы прояснить ситуацию с юридической точки зрения — можно ли считать полученные следствием доказательства вины лишь косвенными — ИА Регнум обратилось к адвокату Адвокатской палаты города Москвы Игорю Баранову. По его словам, уголовное дело было возбуждено при наличии признаков совершённого преступления.

«Как бы мы к этому не относились, признаки всё-таки есть. Люди пропали, обстоятельства их исчезновения говорят о том, что они в последний раз были там, где их начали искать, — подчёркивает юрист. — Были они там не одни, а после этого было подозрительное поведение лица, которое сейчас считают фигурантом данного дела (Екатерины Тарховой. — Прим. ред.)».

C точки зрения следствия есть все признаки и основания для возбуждения дела, продолжает собеседник агентства.

«В стадии предварительного следствия заключение под стражу — это не итоговое решение суда, когда устанавливается виновность человека. Это мера пресечения на период следствия, чтобы исключить незаконные действия со стороны фигуранта, — добавляет Баранов. — Если говорить сухо с точки зрения закона, основания у следствия выходить с ходатайством об аресте были. Суд счёл их убедительными».

Что касается того обстоятельства, что тела так и не были обнаружены, то, как говорит юрист, существуют пусть и немногочисленные, но прецеденты уголовных дел без установления трупов.

Любовь ко злу

Неприятие насилия, а тем более убийств — одна из основ общественной морали. При этом многим людям нравятся книги, фильмы и сериалы о преступниках. Огромную популярность в последнее время приобрёл жанр «тру-крайм» («настоящие преступления»): подробные документальные описания настоящего криминала — подобные видео набирают сотни тысяч, а то и миллионы просмотров.

Находятся и люди, ищущие оправдания поступкам злодеев и придумывающие объяснения, почему виновных в ужасных преступлениях не нужно наказывать. У психопатов и маньяков образуются целые фанатские сообщества.

Яркий пример — Ганнибал Лектер, вымышленный персонаж из романов Томаса Харриса, который, по замыслу автора, является психиатром и хирургом, но одновременно и серийным убийцей, практикующим каннибализм. После выхода книги «Красный дракон» Лектер фактически стал культовым героем.

Даже сейчас футболку с призывом «спаси животных, ешь людей», которая содержит отсылку к персонажу, можно купить на популярной российской торговой площадке. Судя по отзывам, есть покупатели, которые находят такой товар «классным» и «стильным».

В то же время «фанаты» находятся и у реальных преступников. Наиболее известный пример — популярный в Америке и за её пределами Чарльз Мэнсон, серийный убийца, члены секты которого совершили серию жестоких расправ, в том числе лишили жизни беременную актрису Шэрон Тейт.

Мэнсону посвящали песни, книги, документальные фильмы и телесериалы. Преступное прошлое не помешало ему найти невесту, которая заявляла, что Мэнсон является жертвой следственного произвола и судейской ошибки.

Если говорить о России, вспоминается история серийного убийцы Александра Пичушкина, который орудовал в Битцевском парке, а сегодня отбывает пожизненное заключение.

«Они мне постоянно пишут и звонят, — рассказывала мать преступника о «поклонниках» Пичушкина. — Все узнают про Сашу, хотят ему письмо написать, посылки отправить. Спрашивают адрес и как это можно сделать».

«Наша психика может защищать этих людей»

Не исключено, что подобный флёр популярности и притягательности может настичь и Екатерину Тархову. Уже сейчас находятся те, кто выгораживает внучку убитой пары и желает ее освобождения. В качестве аргумента в защиту женщины они приводят, в частности, наличие у неё ребенка.

«Катеньку придётся освободить. Дедушку с бабушкой уже не вернёшь, царство им небесное и пухом землица, Катенькина вина не доказана, а её малой отдан под присмотр опеки с перспективой детдома. Катеньку надо освободить, нужно, чтобы хоть кто-то прожил в этой семье счастливо, чтобы малой не был сиротой», — пишут в комментариях к материалу ИА Регнум о Тарховой пользователи.

Люди могут сочувствовать преступникам, потому что видят в них какие-то скрытые мотивы, которые отзываются человеку лично, поясняет психиатр Владимир Крупин.

«Мотив о справедливости или детские психотравмы, — говорит Крупин в беседе с ИА Регнум. — Мы читаем, например, что над преступником издевались родители. И наша психика может защищать этих людей».

По его словам, те, кто испытывал сложные отношения с родственниками, могут иметь бессознательное желание возмездия. При этом, в силу своей порядочности и соблюдения законов, человек сам никогда бы такого не сделал.

«Но это находит компенсаторную реакцию: когда подобное преступление совершает кто-то другой, психика человека может оправдывать действия преступника, прикрываясь, например, тем, что не всё однозначно, а преступление пока не доказано», — указывает психиатр.

Неудавшееся «идеальное убийство»

Одной из причин популярности триллеров и фильмов ужасов психологи называют состояние «уютного кошмара», в которое режиссёры погружают зрителя. На экране он видит страдающего героя в опасных ситуациях, сам при этом находясь в комфорте и недосягаемости для сил зла — гарантия ярких эмоций без всяческих последствий для человека.

Наверняка у большинства зрителей, в данном случае — читателей новостей, срабатывает похожий эффект. Для них Екатерина Тархова — героиня на экране их смартфона или мониторе, которая попадает в экстремальную ситуацию. Вот только не стоит забывать, что это не остросюжетное кино, а реальная жизнь.

Девушка практически всю жизнь полагалась на деньги деда, а потом, когда стало не хватать, решила совершить «идеальное убийство», чтобы её не поймали. Тщательно всё спланировала, расчленила дедушку с бабушкой, отмыла квартиру, методично выносила фрагменты тел на помойку. Попутно она поддерживала иллюзию, что дед жив, отправляя сообщения с его телефона. Тогда Тархова не впадала в ступор, шаг за шагом реализуя свой изощрённый план.

Возможно, для кого-то Екатерина — достойная сочувствия жертва обстоятельств. Но таким людям стоит задуматься над тем, что если её отпустят, следующей жертвой «идеального убийства» могут стать они сами или их близкие. И тогда многое станет понятно.