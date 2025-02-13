Сегодня в России существует больше 470 исправительных центров, где наказание в виде принудительных работ отбывают около 40 тысяч человек. Люди живут на территории центров, работают на должностях, которые подбирает ФСИН, и получают зарплату. Но, как жалуются сами осуждённые, значительную часть заработанного может удерживать администрация. О разного рода «платах» и откровенных поборах говорят и правозащитники.

Иван Шилов ИА Регнум

В 2011 году в Уголовном кодексе появилась статья о принудительных работах — альтернатива лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

Но долгое время суды не могли применять такой вид наказания, потому что не существовало исправительных центров (ИЦ). Появились они в январе 2017 года, к 2023 году сеть насчитывала 367 учреждений по всей России, к середине 2024 года их стало уже 456.

В сентябре 2024 года министр юстиции Константин Чуйченко сообщал, что система исправительных центров в стране включает в себя больше 50 тысяч мест для отбывания наказания в виде принудительных работ, при этом 50% рабочих мест для осуждённых предоставляют работодатели.

По словам министра, принудительные работы позволяют осуждённому получать профессию, приносить пользу обществу своим трудом и сохранить связи с семьей.

Как работают исправительные центры

Часть заключённых сразу попадают в ИЦ по приговору суда, другие изначально отбывали наказание в колонии — за хорошее поведение им смягчают режим: для этого заключённый должен отбыть не менее четверти срока за преступления небольшой или средней тяжести, не менее трети — за тяжкие и не менее двух третей — за особо тяжкие.

Фактически исправительные центры не являются местами лишения свободы.

При этом принудительные работы не положены несовершеннолетним, инвалидам первой и второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, а также военнослужащим. Есть и возрастные ограничения: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Не могут попасть в ТЦ также заключённые, отбывающие срок за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних или за организацию преступного сообщества.

«Постояльцы» ИЦ живут в общежитиях, работают на коммерческих или муниципальных предприятиях, у индивидуальных предпринимателей на протяжении всего срока наказания, а с их зарплаты удерживается от 5 до 20% в доход государства. То есть заключённые могут зарабатывать деньги для личных расходов, содержания семьи и оплаты назначенных судом обязательных платежей.

Кем могут работать отправленные в ИЦ? Обычно это занятость, не требующая особых профессиональных навыков, хотя место находится и для квалифицированных специалистов. Работы в центрах назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Отказаться от предложенной работы осуждённый не может.

При этом оказавшиеся в исправительном центре люди носят обычную одежду, ходят в магазины и поликлиники, проводят время с близкими. Разумеется, есть и ограничения: осуждённые находятся под надзором, они должны соблюдать правила внутреннего распорядка, не могут покидать пределы ИЦ без особого разрешения, а в общежитиях регулярно проводят проверки и обыски.

Зарабатывают больше, чем в колониях

Практика показывает, что работа исправительных центров позволяет эффективно предотвращать повторную преступность, рассказывает ИА Регнум правозащитник, секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников. По его словам, уровень рецидивов у осуждённых, которые перевелись из колонии в ИЦ, оказывается в среднем в четыре раза меньше.

«Программа [работы ИЦ] положительно влияет на реинтеграцию в общество осуждённых раньше людей. Часть из них после отбывания наказания снова приходят к уже знакомому работодателю — а у других есть деньги, чтобы иметь возможность найти себя в этом мире», — отмечает Мельников.

В большинстве регионов страны, продолжает он, исправительные центры являются образцовыми учреждениями, в которых условия содержания можно назвать приемлемыми и гуманными. В частности, там людям разрешается пользоваться компьютерами, смартфонами и другими гаджетами.

Что касается заработков заключённых, их зарплата обычно составляет либо минимальный размер оплаты труда по региону, либо находится чуть выше МРОТ (в 2025 году — 22 400 рублей). Для сравнения, средний заработок в колониях за месяц не превышает 10 тысяч рублей.

Но есть проблема: и без того небольшие суммы не доходят до банковских карт и кошельков людей. Жизнь осуждённых в ИЦ зависит от руководства, которое по своему усмотрению может вводить поощрения и ограничения.

Поборы руководства и наглость работодателей

Чаще речь идёт именно об ограничениях, признаёт Алексей Мельников: осуждённых обкладывают дополнительными платами. На вопрос о том, насколько такая практика распространена, собеседник ИА Регнум отвечает, что судить может только по поступающим жалобам.

«Я бы сказал, что таких регионов на данный момент не более семи», — отмечает правозащитник.

Взимать деньги руководство ИЦ может за питание, жилье или жилищно-коммунальные услуги (за них, по правилам работы ИЦ, платят сами осуждённые).

«Иногда вводятся дополнительные услуги, как, например, плата за автобус, — рассказывает Мельников. — Есть, например, исправительный центр в Тверской области. Там осуждённые говорят, что плата за автобус, на котором они едут до своего рабочего места, составляет 10 тысяч рублей в месяц».

Нетрудно посчитать, сколько денег остаётся на жизнь у человека при зарплате в 25 тысяч рублей.

Вдобавок к этому, продолжает правозащитник, некоторые работодатели совместно с ответственными представителями ФСИН откровенно наглеют, привлекая осуждённых к дополнительным работам.

«В той же Тверской области, чтобы наладить отношения с местными жителями, осуждённых привлекали к субботникам: они убирали территорию в посёлке, где находится ИЦ. Это, в принципе, неплохо, но не совсем честно», — подчёркивает собеседник агентства.

Какие проблемы можно и нужно решать

Алексей Мельников признаёт, что решить ряд ключевых проблем ИЦ очень непросто. Например, поднять уровень зарплат: невысокий размер оплаты труда является конкурентным преимуществом работодателя — в противном случае нанимателям будет невыгодно сотрудничать с исправительными центрами.

«Не получается заставить работодателя платить не меньше определённой суммы. Он должен платить не меньше, чем МРОТ. Соответственно, если платит столько, ничего не нарушает, — поясняет правозащитник. — По этой же логике можно сказать, что у нас в сети кофеен нельзя платить меньше 100 тысяч рублей в месяц».

Есть и другая проблема — не самое удачное расположение ИЦ. К примеру, в Тверской области исправительный центр построен в непосредственной близости от детской школы-интерната, где находятся около 70 детей, из них 30 — на постоянной основе. А рядом ещё Дворец культуры и школа.

«Ещё один ИЦ в той же Тверской области находится в непосредственной близости от посёлка, при этом в посёлке проживает примерно столько же людей, сколько находятся в исправительном центре. Это создаёт гнетущую обстановку», — отмечает собеседник ИА Регнум.

В то же время можно исправить несправедливость, разобравшись с поборами в исправительных центрах, или хотя бы свести их к минимуму. По словам Мельникова, обычно это решается оглаской и привлечением прокуратуры. Но в целом необходимо системное решение.

«Нужно разработать механизм регулирования обязательных сборов, оплаты коммунальных услуг, питания, проживания и доставки до места работы», — перечислил правозащитник.

Это, во-первых, сделает условия труда более прозрачными, а во-вторых, позволит осуждённым зарабатывать больше — на помощь семьям и погашение назначенных судом платежей.