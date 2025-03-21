В ночь с 20 на 21 марта сети появились видео огромного факела огня на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», который был виден за десятки километров — даже из Курска.

Иван Шилов ИА Регнум

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, но сам объект получил значительные повреждения. И это был не случайный пожар — по объекту целенаправленно ударили со стороны Украины.

Попытались обвинить Россию

Детали происшествия вскоре опубликовало Министерство обороны России (МО РФ). По уточнению нашего военного ведомства, атаковали ГИС украинские войска примерно в полночь, а подрыв ими объекта был сознательным и целенаправленным.

Кроме того, там пояснили, что «Суджа» с 7 августа 2024 года находилась под контролем ВСУ — и все это время украинская сторона использовала гражданский объект в военных целях как один из своих «безопасных» логистических пунктов.

Днем 21 марта стало известно, что Следственный комитет России (СК РФ) возбудил по поводу атаки на ГИС уголовное дело, квалифицировав подрыв как террористический акт.

Стоит отметить, что украинская сторона, как обычно, попыталась переложить вину на Россию: мол, якобы, наши войска «сами обстреляли» станцию в целях проведения некой «дискредитационной кампании». По крайней мере, именно так говорится в сообщении Telegram-канала Генерального штаба ВСУ.

Именно Украина является очевидным виновником взрыва на газоизмерительной станции в Судже, заявил 21 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ. Публикуются и кадры соответствующие», — добавил представитель Кремля, назвав заявления Киева о том, что Россия сама обстреляла ГИС, «абсурдными».

Транзита не будет

ГИС «Суджа» расположена прямо на границе Курской области с Сумской областью Украины. До недавнего времени через нее проходил крупный — и единственный после мая 2022 года — коридор поставок российского газа в Европу. Еще в октябре прошлого года сообщалось, что «Газпром» подавал через газоизмерительное оборудование «Суджи» голубое топливо в объеме 42,1 миллиона кубометров в сутки.

Однако с 1 января 2025 года транзит был остановлен, ведь заявка на него оказалась нулевой, как свидетельствовали данные оператора ГТС Украины. При этом труба была под давлением, в ней находился газ, остававшийся после приостановления транспортировки — он и сгорел тем самым ярким факелом в результате атаки.

Специалисты уже приступили к оценке последствий этого теракта, но пока неясно, как скоро будет отремонтирован объект — и насколько он восстановим. В комментарии для ИА Регнум эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что ГИС можно было бы отремонтировать. По его словам, ночной пожар произошел на линейной части газопроводов, которая сравнительно проста в починке.

«Можно было бы в течение нескольких недель просто поменять поврежденные участки. Как, когда бывают разрывы газопроводов, аварии, меняют линейную часть. Было бы желание», — рассказывает эксперт. Впрочем, есть и другие, менее оптимистичные мнения специалистов, да и называть конкретные сроки пока рано.

Но вряд ли к починке ГИС есть большой интерес, считает Юшков: России для внутреннего газоснабжения эта измерительная станция не нужна, а Украина не собирается прокачивать газ по этому газопроводу.

Но зачем тогда Киеву было уничтожать газовую инфраструктуру?

По словам Игоря Юшкова, это, с одной стороны, может быть сигналом Словакии и Венгрии, которые требуют от Украины возобновить транзит газа, угрожая либо не продлить российские санкции на уровне ЕС, либо заблокировать Киеву европейскую помощь Украине.

Однако показательно то, что Украина взрывает энергоинфраструктуру после того, как буквально за день до этого заявила, что тоже поддерживает идею о прекращении нанесения ударов по таким объектам, отмечает он.

По мнению эксперта, команде Зеленского не выгодна остановка боевых действий, им выгодна нынешняя ситуация, когда США с европейцами «несколько разругались». Получается, что Украина, с одной стороны, можно постоянно давать обещания американцам, продолжая получать от них помощь, а, с другой, просить об увеличении помощи Европу — ведь США якобы бросили Киев.

«Плюс, в этом же можно и Россию обвинить, сказав, что это Россия сама взорвала газопровод, что это провокация со стороны России и так далее, — продолжает Юшков, говоря про причины удара ВСУ по «Судже». — И, соответственно, ты, вроде как, и спихнул на Россию все это, а с другой стороны, вроде как, и мирные переговоры сорвал».

Ряд экспертов также высказывают мнение, о том, что атаку на «Суджу» могли предпринять отказавшиеся подчиняться киевским властям радикалы из нацбатов, в частности, сохранившийся костяк «Азова»*, которым в настоящий момент укомплектован целый ряд украинских подразделений. Не секрет, что отбившиеся от рук националисты часто действовали по своему разумению, не слушаясь прямых команд киевских политиков.

Что представляют из себя подобные украинские «непримиримые», хорошо известно и американцам, не питающим иллюзий относительно договороспособности этого «контингента».

Ведь именно в прошлую каденцию Трампа американцы официально признали «Азов»* экстремистами, террористами и даже антисемитами. И до начала СВО все контакты с «азовцами» американским официальным органам были запрещены. Ситуация поменялась в 2022-м.

С тех пор «Азов»* уже расформировывали, но его костяк остался «при делах». Патентованного нациста, командира «Азова»* Андрея Билецкого Зеленский планирует поставить командиром 3 армейского корпуса. Другого нацбатовца Дениса Прокопенко вот-вот назначат командиром 12-го армейского корпуса Нацгвардии.

Эта националистическая верхушка ни в грош не ставить вышестоящее командование и вполне может действовать в своих интересах. Что, впрочем, никак не меняет положение дел, о котором говорит Россия: доверять Киеву нельзя. И совершенно не важно, санкционирован подрыв «Суджи» сверху, или он явился следствием самоуправства отдельных подразделений.

Политическое измерение «Суджи»

Действительно, атака на «Суджу» произошла в то время, когда лидеры России и США сообща активно работают над мирным урегулированием украинского кризиса. Напомним, после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом 18 марта российский президент Владимир Путин отдал нашим военным приказ немедленно прекратить на 30 дней любые удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры.

Отметим, что ранее ВСУ, несмотря на все заверения от Киева в желании прекратить огонь, уже в ночь на 19 марта атаковали нефтебазу возле станицы Кавказской Краснодарского края — всего через несколько часов после разговора Путина и Трампа. Удар спровоцировал сильный пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

Как 21 марта заявил Дмитрий Песков, атаки киевского режима по российской энергоинфраструктуре, в том числе подрыв ГИС «Суджа», наглядно демонстрируют цену заверений украинского президента Владимира Зеленского и его команды о стремлении Киева к миру.

«Поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову Зеленского и слову других представителей киевского режима. — отметил Песков. — Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали наших собеседников».

О том, что случившееся на ГИС является намеренной провокацией Киева, сказали и в нашем военном ведомстве. «Ее следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США», — пояснили в Министерстве обороны России.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, киевский режим атакой на «Суджу» уже нарушил предложенное США перемирие. Теперь, говорит дипломат, вопрос состоит в том, как в Вашингтоне дальше будут управляться с «обезумевшим террористическим отребьем».

И остается другой вопрос: а как в такой ситуации Москве можно в принципе о чем-то договариваться с киевским режимом, будь то прекращение ударов по объектам энергетики или остановка огня? Ведь Украина даже на фоне договоренности отказа от ударов по энергетике сознательно уничтожает инфраструктуру, еще и пытаясь выставить это «примером недоговороспособности» России.

Судьба мирных переговоров

Как говорит в беседес ИА Регнумполитолог Дмитрий Солонников, Киев и поддерживающие его западные страны никогда не делали какие-то позитивные шаги к реальному урегулированию военного конфликта, а идея ограничения ударов является российской позицией.

«Задача Западной Европы, Украины — сейчас США из этой коалиции вышли, но есть и в США сторонники этого — нанесение России военного поражения, если не сейчас, то через какое-то время», — говорит Солонников.

По словам эксперта, если соглашение, о котором говорят Соединенные Штаты, будет подписано — а оно прежде всего нужно США и нужно Украине в качестве именно передышки в конфликте, то после подписания стороны, скорее всего, будут его придерживаться.

«Опять же, не исключая частые провокации, как-то происходит сейчас на границе Азербайджана и Армении — при том, что военные действия закончены и идет подготовка мирного договора, но обстрелы периодически происходят», — добавляет наш собеседник.

Пока же ничего не подписано, отмечает Солонников, Украина будет продолжать вести полноценные боевые действия против инфраструктуры внутри России и на приграничной территории. «Все, как было, так и будет продолжаться. Их позиция — это принуждение к перемирию через силу, демонстрация России своих возможностей, и сценарий этот никто не изменил», — продолжает эксперт.

«А дальше, если говорить о подписании договоров, это вопрос давления Соединенных Штатов на обе стороны, как на российскую, так и на украинскую. Как уже говорил Дональд Трамп — если не согласуют нашу позицию, то мы применим жесточайшие санкции, — резюмирует Дмитрий Солонников. — Собственно, они могут применить жесточайшие санкции и к Украине, и к России, если их позиция будет не согласована. Поэтому будут продавливать дальше».

Реакция США на продолжающиеся удары Украины по российским энергетическим объектам должна наглядно продемонстрировать, насколько действительно велика вероятность реализовать мирные инициативы президента Трампа.

*Организация признана террористической