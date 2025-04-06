Открыта новая страница спортивной истории: хоккеист Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», превзошел легендарное достижение Уэйна Гретцки. Рекорд Гретцки в 894 забитые шайбы держался 26 лет и был повторен в ночь на 5 апреля, когда Овечкин оформил дубль в матче против «Чикаго Блэкхоукс».

Frank Franklin II/AP/TASS Александр Овечкин

А сегодня в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забита и 895-я шайба. «Вечный» рекорд НХЛ официально пал!

Еще несколько лет назад было практически невозможно вообразить, что кто-то и когда-то догонит прославленного канадца. Но теперь Овечкин победил его, причем для этого Александру потребовалось 1487 матчей — ровно столько же, сколько и у Гретцки.

В последние месяцы за его игрой следила чуть ли не вся страна. Иногда казалось, что Россия вернулась в 70–80-е годы прошлого века, когда за успехами любимых команд и тем более сборной СССР наблюдали все — от мальчишек в дворовых хоккейных «коробках» до бабушек перед телевизорами.

Игра Овечкина обсуждалась на кухнях, в курилках, в транспорте. Люди, совершенно далекие от спорта, от которых трудно было ожидать интереса к хоккею, искренне за него болели. Потому что он, без преувеличения, великий русский спортсмен.

Для понимания масштаба этого спортивного подвига необходимо учитывать, что совсем недавно россиянин пропустил рекордное число игр из-за травмы. То есть теоретически рекорд мог быть достигнут гораздо раньше.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957993" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Александр Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ

До абсолютного рекорда НХЛ Александру Овечкину осталось всего одна шайба. Среди тех, кто аплодировал ему на трибунах, был и сам Уэйн. После матча канадец тепло поздравил Александра, заверив, что не испытывает никакой горечи по поводу триумфа российского нападающего. «Я очень рад за Алекса. Мой дедушка был русским, он был бы очень счастлив тому, что мой рекорд побьет русский. Алекс — молодец», — заявил Гретцки.

Разумеется, столь яркое высказывание тут же вызвало оживленные дискуссии, суть которых в констатации факта: русских начинают уважать, когда они сильны и одерживают победы.

Уважают президента Путина за твердость позиции и решительность в отстаивании национальных интересов России. Уважают православную церковь за стойкость в сохранении традиций. Уважают наших военных за мужество и готовность идти до конца. Одним словом, уважают тех, кто стоит на своем, побеждает и заставляет других с ними считаться.

Когда русский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд канадской звезды Уэйна Гретцки, тот сразу вспомнил свои русские корни.

«Отмена России» невозможна

В последние годы мы видели неоднократные попытки «отмены» нашей культуры в западных государствах. Параллельно с введением антироссийских санкций страны коллективного Запада принялись отменять гастроли российских музыкантов, выставки наших деятелей культуры, проекты с их участием.

В России же не раз отмечали: отменить нашу страну и наших людей у Запада не получится. «Нашу культуру вообще в последнее время пытаются отменять. Я говорю именно «пытаются», потому что по определению мы понимаем — это невозможно», — заявил еще в 2023 году президент страны Владимир Путин.

При этом Путин добавил, что политика «отмены России» по своей сути является антикультурной, неоколониальной и расистской, а искусство не знает границ, несмотря на все запреты и санкции.

«Россию пытаются просто «отменить». «Запретить» нашу культуру, спорт, язык — всё русское, — указывал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. — Можно, конечно, заклеить название нашей страны на карте, на глобусе, но закрыть одну седьмую часть суши невозможно. Россия была, есть и будет».

Миссия выполнима

Так оно и получилось. Призывы западных деятелей выстроить глухой занавес, «вычеркнуть» нас из экономики, политики, культуры, спорта оказались пшиком. Всякий раз подтверждается идея, что без России невозможно решить практически ни одну важную для человечества проблему, а самые важные сферы жизни человечества включали и включают наших людей.

Наша страна не стала играть по правилам Запада, а четко следовала своей линии, добиваясь успехов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/75G2lBzvq" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил рекорд Гретцки

В Сети отмечают, что так получилось и с триумфом Александра Овечкина, пример которого еще раз доказал: когда есть реальный и бесспорный результат, окружающие постараются показать свою к нему причастность. Они захотят разделить значимый успех и примкнуть к победителям.

Есть вполне логичная точка зрения, что когда Россия будет одерживать новые победы — на фронте, в науке, политике, культуре, спорте, — то и многие вслед за Гретцки начнут вспоминать, что имеют к нам определенное отношение. И для этого вовсе не нужно пытаться стать на Западе «своим», ведь тот же Овечкин не стесняется своего гражданства, а активно борется с русофобией.

Напомним, вопреки негласному запрету пускать российских журналистов на матчи, Александр настоял на том, чтобы на игры была допущена российская пресса. И добился своего — российские СМИ получат аккредитацию.

О русских — с любовью

При этом надо отметить, что признаки гордости за русских проявляются не только в хоккее. Вспомним, как актерская игра Юры Борисова полюбилась иностранным зрителям и кинокритикам, а недавно он стал первым российским актером, получившим номинацию на «Оскар».

Рэпер Канье Уэст и российский дизайнер Гоша Рубчинский выпустили совместную коллекцию одежды, где на каждой вещи надпись на русском языке «Черные псы», а популярная польская певица Zusje строит свой образ и русскоязычные песни на славянской культуре.

Песню «Матушка Земля» Татьяны Куртуковой слушают далеко за пределами России — молодежь ФРГ от нее в восторге. А башкирская группа Ay Yola рвёт в «Шазаме» даже Леди Гагу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/NwPy41jGe" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Фрагмент из видео на песню «Homay» группы AY YOLA

Русская литература вновь покоряет иностранцев, на российское образование растет спрос, а в мире повышается интерес к изучению русского языка. Совсем непохоже на столь желаемую ненавистниками изоляцию нашей страны.

На днях американский учитель признался в любви к России, спев на уроке гимн нашей страны. Ролик с позитивным преподавателем стал вирусным, набрав миллионы лайков и просмотров, а сам учитель превратился в звезду приложения TikTok.

И можно задать логичный вопрос: было бы всё это, если бы мы играли по чужим правилам?

Чем успешнее будет наша страна, чем ярче будут достижения ее представителей за рубежом, тем чаще и больше иностранцы будут к ней тянуться. И тут уж западная пропаганда будет бессильна: когда наши люди одерживают громкую победу, хочется быть к ним ближе. Ну как минимум радостно рассказать о своем дедушке, который был русским.