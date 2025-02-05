В Черняховске Калининградской области отчим до смерти избил семилетнего пасынка и спрятал тело, после чего разыграл целый спектакль с якобы исчезновением мальчика. При этом мать ребёнка помогала мужчине в попытках скрыть следы преступления.

Иван Шилов ИА Регнум

Утром 3 февраля женщина заявила в полицию о пропаже сына. Начались поиски, подключились волонтёры и местные жители. Вскоре тело мальчика нашли в болоте.

На допросе отчим признался в убийстве. Рассказал, что вечером 1 февраля избил пасынка за отказ делать физические упражнения и лёг спать. Матери дома не было. Утром мужчина обнаружил, что мальчик мёртв. Вернувшуюся домой жену он убедил заявить в полицию о пропаже ребёнка.

Убийца спрятал тело в спортивную сумку и пытался утопить её в воде — в болотистой местности в черте Черняховска. После чего создавал видимость активных поисков мальчика.

5 февраля суд отправил мужчину под стражу до 3 апреля. Возбуждены два уголовных дела по статье об убийстве малолетнего и об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего. При этом мать убитого мальчика пойдёт под суд за укрывательство преступления.

Также стало известно, что отчим раньше жестоко избил 12-летнюю падчерицу — сейчас девочка в больнице с переломом плечевой кости. В свою очередь работники детского сада, который посещал убитый мальчик, в прошлом году вызывали полицейских из-за следов побоев на теле. В полиции всё зафиксировали, но на учёт семью не поставили, а органы опеки заявили, что по результатам проверки нарушений в семье не выявили.

К сожалению, это далеко не первый подобный случай семейных издевательств в России. В конце ноября прошлого года в кузбасском городе Прокопьевске 12-летний ребёнок сбежал из дома. Над мальчиком долгое время издевались: избивали до переломов, морили голодом, изуродовали лицо. При этом мать не только не пыталась остановить отчима, но и поддерживала его, истязая сына.

Похожая жуткая история произошла раньше в Омске. Мужчина, живший с женщиной и её восьмилетним сыном, издевался над ним, бил и за малейшие провинности на долгое время ставил ребёнка коленями на гречку. Мать знала о пытках, но не вмешивалась.

О садизме пары стало известно, когда не выдержавший издевательств мальчик прибежал к соседу по даче и всё рассказал. Мужчина вызвал полицию. Врачи сразу же прооперировали ребёнка: с ног пришлось удалить кожу со вросшей в неё за время истязаний гречкой.

Самые близкие ребёнку люди оказывались худшими его мучителями. Но даже если зверствует муж или сожитель матери, остаётся вопрос: как это терпит материнское сердце? Почему женщина выбирает «мужика рядом», жертвуя своими детьми?

Такое происходит, когда женщина считает свою личную жизнь более важной, чем ребёнок, отмечает в беседе с ИА Регнум психиатр Владимир Крупин. При этом она так оправдывает себя: если будет мужчина, им с детьми будет безопаснее, он их прокормит, потому что у него есть деньги.

Но почему матери готовы пойти даже на сокрытие преступления, хотя речь идёт об их собственном ребёнке?

«Они сами могут быть напуганы. Если мужчина проявляет насилие в отношении детей, он точно не будет добрым к остальным (в том числе к женщине), — говорит Крупин. — Сами матери в таких ситуациях тоже подвергаются насилию: физическому, эмоциональному, какому угодно. И сила их страха и запуганности может быть очень высока».

Случай в Черняховске показывает, что природа иногда даёт сбой, заявила в комментарии ИА Регнум детский омбудсмен Татарстана, член Общественной палаты Ирина Волынец: «Этих существ называть не только матерями, но и женщинами очень сложно».

По словам Волынец, подобные ситуации происходят, когда матери и их партнёры злоупотребляют алкоголем и разного рода запрещёнными веществами, из-за чего теряют человеческий облик.

«Иначе, чем страшной деградацией, зависимостью от какого-то вещества поведение матери объяснить нельзя. Да и отчим тоже: это же мужчина, взрослый человек. Как может подняться рука на маленького ребенка? Кем нужно быть, каким животным, чтобы это сделать?» — сказала детский омбудсмен.

Зачастую матерей, с согласия которых происходит насилие над детьми в семье, не наказывают строго, потому что Россия — страна патриархальная, отмечала в комментарии ИА Регнум адвокат Анна Лукирская.

По её словам, роль матери, несмотря на формальное равенство в семейных отношениях, является главенствующей, а приоритет воспитания ребенка матерью безусловен и неоспорим.

«Также в силу нашей патриархальности и традиционных устоев к женщинам в принципе более гуманное отношение при избрании меры наказания, — рассказывала Лукирская. — В частности, женщины в России не попадают в колонии строгого режима, даже за тяжкие и особо тяжкие преступления. Это связано с нашим традиционным укладом, с тем, что женщина — мать, женщина — жена, женщина — продолжательница рода».

Действующее российское законодательство действительно построен так, что для женщин предусмотрена более мягкая ответственность, подтверждает в беседе с ИА Регнум юрист Адвокатской палаты города Москвы Игорь Баранов, «но явно это не тот случай», — добавляет он, говоря о произошедшем в Черняховске.

По словам Баранова, хотя к женщинам, как правило, относятся мягче, но каждый случай индивидуален, а здесь мы видим укрывательство особо тяжкого преступления, причинения смерти несовершеннолетнему. «В любом случае решение будет достаточно суровым — близко к максимальному. Я, например, не знаю защитных доводов, которые могли бы оправдать совершение такого злодеяния», — отмечает юрист.

Кроме того, добавляет он, если будет доказано, что женщина всё знала в момент совершения убийства, а также помогала скрыть следы преступления, это подходит под квалификацию пособничества. В таком случае ей могут вменить статью 105, как и основному исполнителю, только с примечанием «пособничество».

Ирина Волынец согласна, что мать ребёнка по сути является соучастницей произошедшего, поскольку могла предотвратить преступление, если бы заступилась за ребёнка.

Но здесь возникает ещё один вопрос — этот аргумент постоянно приводят защитники женщин, допустивших насилие над ребёнком: если мать посадят в тюрьму и дети останутся без опеки, будет ли всем лучше?

«Конечно, очень жаль детей, но, с другой стороны, если просто её пожурить сейчас, то где гарантия, что она не найдёт себе нового такого же сожителя? Опасно детей оставлять с таким чудовищем, это не мать», — говорит Волынец.

При этом она не считает, что нужно ужесточать законодательство, чтобы не допустить подобных случаев в будущем. Это, по словам детского омбудсмена, редко приводит к положительным результатам. «Главную работу нужно направить на профилактику и на усовершенствование регламентов по профилактике таких случаев», — заключает она.

Правда, как именно это сделать и почему профилактика не работает сейчас, Волынец не объяснила.