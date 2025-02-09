Каждому известно, что наше настроение склонно меняться, но существует ли в его колебаниях некая закономерность? Оказывается, действительно есть время, когда большинство людей чувствуют себя счастливыми.

Erik Reis — IKOstudio

Ученые из Университетского колледжа Лондона сообщили, что по утрам к нам чаще всего приходит оптимистичный настрой, именно тогда уровень счастья и довольства жизнью наиболее высок. По их наблюдениям, самыми радостными днями стали пятница и вторник, а временем года — лето.

Тяжелее всего людям приходится к полуночи, тогда наблюдаются самые высокие показатели симптомов депрессии, тревожности и одиночества. Что касается дней недели, то уровень удовлетворенности жизнью становится заметно ниже в воскресенье: преддверие рабочей недели воспринимается людьми тяжелее, чем даже сама работа.

Предсказуемо самым депрессивным сезоном оказалась зима — именно в холодный период года нас чаще всего посещают тревожность и чувство одиночества, а уровень ощущения, что жизнь имеет смысл, падает.

Именно такие результаты были опубликованы на днях в медицинском журнале BMJ Mental Health специалистами из Великобритании, которые два года наблюдали за 50 тысячами жителей страны. Сбор столь подробной информации стал возможен потому, что во время пандемии COVID-19 многие британцы внимательно следили за своим психическим здоровьем.

Как отмечает автор работы, специалист по поведению человека Фейфей Бу, это может быть связано с биологическими часами, физиологическими процессами в организме, а также графиком дня. Тем не менее нельзя забывать о том, что уровень счастья зависит и от многих других факторов, в том числе окружающей среды — например, погоды.

Если дальнейшие исследования подтвердят выводы ученых, это может иметь важные прикладные последствия — например, для планирования мероприятий или при планировании услуг общественного здравоохранения.

«Службы психологической поддержки могут рассмотреть возможность перераспределения ресурсов в соответствии с меняющимися в течение дня потребностями — например, отдавая приоритет работе в ночное время», — говорит Фейфей Бу.

Однако, как полагают специалисты, им еще предстоит проверить и углубить результаты наблюдений. Как минимум исследование проводилось только в одной стране — ученые из Лондона подчеркивают, что в других странах в дело могут вмешиваться местные факторы.

Ранее российские социологи пришли к выводу, что наименее счастливыми наши сограждане чувствуют себя как раз утром, но только в первые три рабочих дня, с понедельника по среду. По их данным, начиная с четверга уровень счастья начинает расти и достигает своего пика в субботу вечером.

При этом специалисты уточнили, что чем старше становится человек, тем меньше счастья он испытывает. Еще они обнаружили гендерный перекос — результаты исследования тогда показали, что женщины, независимо от возраста, обычно более оптимистично настроены, чем мужчины.

Впрочем, как говорит недавнее исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян всё же чувствуют себя счастливыми. В октябре прошлого года 79% опрошенных социологами респондентов отметили, что чувствуют себя счастливыми, в том числе около трети респондентов определенно счастливы.

ИА Регнум обратилось к психологам, чтобы уточнить у профессионалов — какой же период действительно является у людей самым радостным временем?

«Человек себя чувствует хорошо в любое время дня и ночи тогда, когда у него всё идет ладно да складно, и не имеет значения, какое время года, время суток и день недели», — подчеркивает психолог Анастасия Булгакова. Однако, по её словам, у людей действительно чаще бывает хорошее настроение в пятницу, потому что это короткий рабочий день, за которым следуют выходные.

По мнению кандидата психологических наук, преподавателя МГПУ Ларисы Овчаренко, мы действительно можем чувствовать себя счастливее в пятничное утро в силу ожидания предстоящих выходных. Правда, это касается тех, кто трудится по классической пятидневной схеме, поясняет она.

«Люди находятся в предвосхищении выходных дней, возможности быть дома с семьей или заниматься какими-то любимыми делами, ездить, путешествовать, отдыхать, — говорит специалист. — И вот это ожидание, что вот-вот после напряженного периода я смогу всё-таки отдохнуть и расслабиться, вполне может добавлять ощущение субъективного счастья».

Труднее же всего, по словам наших собеседников, людям может быть вечером в воскресенье, когда они ожидают новую тяжелую рабочую неделю, и в понедельник. В первый рабочий день, отмечает Анастасия Булгакова, многие чувствуют себя достаточно сложно, потому что неэффективно провели выходные.

«Не успели полноценно отдохнуть по-настоящему, расслабить всю свою биологию, как это положено. Потому что у кого-то дачи, кто-то загружает себя семейными делами, то есть также продолжает физически работать, — рассказывает эксперт. — А кто и вовсе собирается в шумных компаниях с алкоголем. Именно поэтому у многих понедельник — день тяжелый».