12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Длившаяся около полутора часов беседа стала первым официальным контактом лидеров государств после возвращения Трампа в Белый дом.

Иван Шилов ИА Регнум

По итогам разговора президенты договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине и организации личной встречи. Они также согласились с тем, что пришло время работать вместе.

Трамп после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, а позднее сделал ряд комментариев, отметив в том числе, что Украина, возможно, вернёт часть прежних территорий, но едва ли вернётся к границам 1991 года. Также президент США заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.

Звонок Трампа в Кремль — это индикатор, что грядут очень серьёзные изменения, считает политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, беседа показывает настрой администрации Трампа на диалог с Россией, разрешение украинского кризиса и других вопросов.

«Попытка западных стран изолировать Россию закончилась провалом, теперь они от этого отказываются. Пришло понимание, что нужно всерьёз разговаривать с Россией на равных и обсуждать все противоречивые конфликтные моменты», — добавляет эксперт в беседе с ИА Регнум.

Немецкий политолог Александр Рар видит «очень хороший знак» в том, что есть готовность к переговорам по Украине.

«То, что названо конкретное место встречи для таких переговоров, Саудовская Аравия, тоже наводит на мысль, что мы, мир, Европа движемся к мирному урегулированию, — говорит Рар в разговоре с ИА Регнум. — И сейчас действительно настал момент, когда Америка, это очень важно, начинает серьёзно пересматривать своё отношение к конфликту на Украине и к России».

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин также считает, что само общение президентов можно расценивать как начало серьёзных контактов, связанных с попыткой разрешения украинского конфликта.

Как рассказывает эксперт, Трамп попытался выяснить позицию российского президента, готов ли тот пойти на быстрое, временное перемирие.

«Выяснилось, что Путин не готов. Ну, и в принципе Трамп узнал, что российский президент готов работать с новой администрацией США, готов к встрече. Трамп даже пригласил Путина к себе и готов обсуждать различные варианты урегулирования», — поясняет Топорнин ИА Регнум.

В целом, по мнению эксперта, «дело сдвинулось с мёртвой точки».

Европейские союзники США в шоке

Вскоре после беседы Владимира Путина и Дональда Трампа агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники были ошеломлены фактом беседы двух президентов.

«Это серьезный дипломатический шаг, о котором не уведомили ключевых союзников (Вашингтон)», — сказано в публикации издания.

Теперь любые переговоры будут идти через голову как европейских «ястребов», так и украинских лоббистов: и европейские столицы, и Киев будут только постфактум информировать о том, к чему пришли переговорщики, прогнозирует Малек Дудаков.

«Для европейцев это, конечно, полнейший шок, потому что они отлично понимают, что именно им придётся расплачиваться за последствия украинского кризиса», — добавляет американист.

По его словам, администрация Трампа заставит их тратить деньги на послевоенное восстановление оставшейся Украины и на закупку вооружений в будущем. А так как у них проблемы с деньгами, почти везде бюджетный кризис, это приведёт к дальнейшей дестабилизации европейского проекта.

По мнению Александра Рара, можно предположить, что Трамп видит Россию великой державой, подобно тому, как в Ялте в 1945 году американцы говорили с Иосифом Сталиным о новом мировом порядке. Эксперт придерживается той точки зрения, что главные решения — о ситуации на Украине, в Европе, по вопросам НАТО, о разделе зон влияния, а также по проблеме восстановления украинской экономики — будут выработаны напрямую между Трампом и Путиным в обход Лондона и Парижа.

«Естественно, европейцы в ужасе, кричат, что без них такое соглашение делать нельзя. Но, судя по всему, такую сделку между Россией и Америкой будут приветствовать великие державы — Китай, Индия, Турция. Все этого ждут, — добавляет Рар. — А Европа, конечно, должна задать себе очень мучительный вопрос: насколько она ещё адекватна в этой большой мировой системе?»

В свою очередь Николай Топорнин прогнозирует, что Трамп всё же будет консультироваться, взаимодействовать с европейскими союзниками и «не будет решать этот конфликт без участия европейских стран НАТО, без участия Европейского Союза».

Чего ждать от переговоров

Очевидно, переговорный процесс стартует уже в ближайшее время, считает американист Дудаков. При этом сохраняются довольно серьёзные различия в переговорных позициях между Россией и США, так что, скорее всего, переговорный процесс займёт какое-то время, прежде чем стороны смогут прийти к результату.

«Возможно, быстрых подвижек не случится, но то, что процесс стартует, показывает, что плотина прорвана», — добавляет эксперт.

Дудаков допускает, что Трамп на переговорах попытается добавить к украинскому вопросу еще ближневосточный — то, что касается сектора Газа и Ирана, чтобы сразу разрешить весь клубок противоречий.

По словам Александра Рара, США готовы остановить расширение НАТО на восток, что для России очень важно. Но при этом, отмечает политолог, Америка заинтересована в бизнесе на Украине.

«Мне кажется, пойдёт раздел зон экономического влияния. России отдадут территории, на которых сегодня стоит российская армия, восток Украины, — говорит собеседник ИА Регнум. — А Америка будет пытаться реализовывать свои экономические интересы на территории Западной Украины».

Впрочем, нет никаких гарантий, что Россия согласится на предложения США, об этом говорить ещё слишком рано. Москва продолжит действовать в своих интересах.

Николай Топорнин напоминает, что Москва ещё ждёт конкретных предложений от Вашингтона.

«Есть определённое видение ситуации с российской стороны, на что она готова пойти, на что не готова. И она должна понять, насколько её видение будет коррелировать с американским видением», — говорит эксперт.

Однако хорошо уже то, что «появился импульс»: с администрацией Джо Байдена подобного никогда не было. Сейчас же открылось окно возможностей, отмечает собеседник агентства.

«Давайте скажем откровенно: это не значит, что завтра-послезавтра всё завершится, будут найдены какие-то компромиссные решения, которые всех устроят, — предупреждает Топорнин. — Это, на мой взгляд, будет длительный процесс, он может занять и много месяцев. Но во всяком случае забрезжил свет в конце туннеля».