Рубль продолжает укрепляться. На пятницу, 21 февраля, Банк России установил официальный курс доллара на уровне ₽88,51 — впервые с сентября 2024 года американская валюта опустилась ниже 90 рублей. При этом на внебиржевых торгах в четверг, 20 февраля, доллар и вовсе проседал ниже 88 рублей. Новый минимум с августа прошлого года показал и евро — его Центробанк определил в ₽92,48.

Иван Шилов ИА Регнум

Ещё в конце декабря курс был больше ₽100 за доллар. С начала года российская национальная валюта выросла на 13% по отношению к доллару и стала самой успешной на развивающихся рынках.

Хорошо себя чувствует не только рубль, но и индекс Мосбиржи: 20 февраля он поднялся выше 3300 пунктов впервые с конца мая прошлого года. С начала 2025-го индекс тоже показывает хорошую динамику — ещё в начале января он балансировал между отметками в 2800 и 2900 пунктов.

Очевидно, что свою роль в укреплении российской валюты сыграла большая политика. В первую очередь речь о телефонной беседе президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также переговорах делегаций двух стран в Саудовской Аравии — их итоги высоко оценили и в Москве, и в Вашингтоне.

Однако есть и другие, чисто экономические причины, отмечает в беседе с ИА Регнум генеральный директор компании «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

По его словам, рублю помогает стабилизация ликвидности — то, что экспортёры получили возможность проводить операции с валютой, в том числе с юанями, а также приближающаяся налоговая неделя. В рамках этого периода, поясняет Лосев, экспортёры будут конвертировать валютную выручку в рубли для уплаты налогов в российский бюджет РФ, что поддерживает стоимость национальной валюты. Проще говоря, валюты в стране становится больше, поэтому она дешевеет.

Кроме того, добавляет собеседник ИА Регнум, в последнее время рубль был недооценен, учитывая, что у России — положительное сальдо и торгового, и платежного баланса.

Усиление рубля может способствовать снижению инфляции, а также уменьшению стоимости обслуживания внешнего долга и цен на импортные товары. Последнее уже могли заметить потребители: к примеру, стоимость iPhone 15 (айфоны часто используют при мониторинге цен на технику) в России рекордно снизилась из-за курса доллара — за базовую модель в среднем просят 60 тысяч рублей, хотя до нового года смартфон стоил более 70 тысяч.

По мнению Александра Лосева, укрепление рубля — позитивный фактор для экономики страны.

«Во-первых, запускается дезинфляционный процесс, а инфляция для нас — очень серьёзная проблема в экономике, — говорит эксперт. — Во-вторых, появляется возможность закупать оборудование для реиндустриализации».

В то же время укрепление рубля грозит большими потерями для экспортёров, которые и так сталкиваются с проблемами из-за санкционных ограничений, считает аналитик финансовой группы «Финам» Николай Дудченко.

Деньги и санкции

По прогнозам Александра Лосева, национальная валюта продолжит крепнуть до тех пор, пока на рынок будет приходить дополнительная валюта. Также многое будет зависеть от геополитической обстановки — в том числе от того, снимут ли с России санкции (хотя бы частично).

Что же касается развития ситуации на российском рынке акций, она привязана к геополитике и политике Центрального банка.

«Денежная-кредитная политика (ДКП) пока ещё очень-очень жесткая, дивидендная доходность российских акций ниже, чем ставки по депозитам, — отмечает собеседник ИА Регнум. — Должно сложиться два условия: смягчение ДКП со стороны Центрального банка и улучшение ситуации в геополитике, чтобы российский рынок акций начал трендовый рост».

Пока же антироссийские ограничения остаются в силе. Более того, Евросоюз уже одобрил очередной, 16-й пакет антироссийских санкций.

Кардинально они, разумеется, на внешнюю торговлю России и экономику страны не повлияют, но остаются зримым напоминанием: ограничения Запад пока не снимал — только вводит новые.

Не стоит спешить в обменник

В любом случае, пока рубль остаётся крепким, некоторые россияне уже отправились в обменники, чтобы купить подешевевшие доллары. И это при том, что в некоторых обменных пунктах курс валют значительно превышает официальный.

Подобные действия не имеют финансового смысла, отмечает в разговоре с ИА Регнум доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Курсы валют, поясняет он, крайне динамичны, заработать на них — крайне сложно, тем более если речь идёт о токсичной валюте, каковой сейчас стал доллар. Более того, говорит Балынин, небольшие колебания валют не могут даже стать фактором потенциального заработка: в банках есть спред (фиксированная разница) между курсами продажи и покупки иностранной валюты, а также комиссии за совершение операций обмена.

«Соответственно, даже отклонения в 10-20% не позволят не только заработать, но даже выйти в ноль. Сейчас лучше всего положить имеющиеся средства на банковские вклады», — советует собеседник агентства.

Он также поделился с ИА Регнум собственными расчётами: россияне, которые вложились в доллар в ноябре 2024 года, уже потеряли более 170 тысяч рублей (в пересчёте на средний размер банковского вклада), причём более 138 тысяч рублей из них — это потери на разнице курсов валют, а остальное — недополученные за 3 месяца доходы (если бы в ноябре деньги вместо покупки долларов были размещены на депозите/накопительном счёте).

«Думаю, глядя на эти данные становится понятно, почему не стоит бежать в обменники», — говорит Балынин.