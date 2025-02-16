Россияне — успешные люди, а за пять лет стали ещё успешнее. Такие результаты показал опрос, проведённый в конце января Фондом «Общественное мнение». Более половины опрошенных жителей России — 54% — считают себя успешными.

Иван Шилов ИА Регнум

Респондентам задавали вопросы: какие качества являются для них показателем успеха? Что для каждого из них лично означает успех в жизни? И во всех ответах рейтинг возглавляют «семейные» пункты. Вот первая пятёрка факторов, означающих успех для опрошенных россиян: семья и дети; хорошее здоровье; финансовое благополучие; гармония и баланс в жизни; любимая работа.

При этом в самом «хвосте» рейтинга — признание, уважение в обществе и востребованность; высокое положение на карьерной лестнице и престижная должность; популярность и слава.

Наибольший процент людей, назвавших себя успешными, среди группы 31-45 лет с высшим образованием — 64%, среди людей 18-30 лет с высшим образованием — 59%. Представители же старших поколений склонны скромнее оценивать свои достижения.

Результаты опроса сравнили с теми, которые были получены в 2019 году. Тогда успешными себя назвали значительно меньше людей, только 43% опрошенных россиян. Изменилась и доля недовольных своими достижениями: сегодня не считают себя успешными 39% наших сограждан против 50% шесть лет назад.

При этом изменились такие составляющие, как пункт «стабильная работа» — ранее он ценился немного выше, а еще неожиданно снизилось значение «финансового благополучия». Сегодня оно важно для половины россиян (49%), тогда как в 2019 году волновало 60% наших сограждан.

«Самое главное — близкие»

Ощущение успеха обычно связано с прогрессом — когда человек сравнивает, как было раньше и на каком этапе он находится сейчас, и видит положительную динамику, рассказала в беседе с ИА Регнум психолог Яна Лейкина.

«Меня не удивляет, что количество людей, которые считают себя успешными, увеличилось по сравнению с 2019 годом. Ковид, экономические проблемы. Когда люди что-то преодолевают, когда им удаётся что-то сохранить, они чувствуют, что жизнь продолжается, что они смогли реализоваться, — это и есть проявление успеха.

Людям бывает сложно чувствовать себя успешными в рутинной ситуации, когда ничего не происходит, когда не с чем сравнить. А когда видят динамику: было плохо, сложно, а потом становится более-менее хорошо, возникает ощущение, что ты счастлив, ты везунчик, у тебя всё сложилось лучше, чем могло бы», — объясняет она.

Нет ничего удивительного в том, что семья и родные оказались на первом месте, считает собеседница агентства.

«Во время ковида люди оказались изолированными, наедине со своими близкими. Произошла смена приоритетов, стало понятно, что самое главное — это те люди, которые рядом с тобой, близкие люди. В условиях кризиса, в условиях непредсказуемости, когда нет стабильности, человеку нужно иметь это пространство — своих.

Одним из ключевых факторов успешности для людей стало то, что они успели создать семью, родить детей, выстроить дружеские отношения с близкими. И, конечно, здоровье — с учётом того, какое количество людей пострадало. Да и сейчас мы понимаем, что вирусы не отступают, многие болеют, и болеют тяжело, а новые вирусы истощают организмы людей гораздо сильнее. Люди начали больше ценить здоровье, ну и медицинские услуги сейчас недешёвые».

Пункт «самореализация» не вошёл даже в пятёрку лидирующих понятий, хотя для многих с понятием успеха связано именно это слово. По словам психолога, причина в том, что в опросах чаще всего участвуют люди, которые больше ориентированы на принадлежность к группе, чем на индивидуальность.

«Это люди, которые чувствуют себя социально реализованными. Они понимают, что у них всё в порядке, есть семья и работа, налажена жизнь. У них очень развита потребность в принадлежности, это коллективное сознание будет у них превалировать над индивидуальным», — объяснила она.

Большинство россиян счастливы

В марте 2023 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которому 82% жителей страны назвали себя счастливыми людьми. Доля тех, кто заявил обратное, составила 14%.

В ноябре прошлого года ВЦИОМ опубликовал новые результаты мониторингового исследования об уровне счастья в России. Как заявили исследователи, по результатам осеннего опроса 79% россиян отметили, что чувствуют себя счастливыми. Интересно отметить, что обычно в начале осенне-зимнего сезона показатель счастья существенно снижается, однако в том году спад оказался весьма небольшим.

Кстати, согласно недавнему исследованию, самые счастливые россияне живут в Краснодаре, Екатеринбурге и Тюмени — там респонденты чаще всего ставили «пятерку» своему состоянию. А вот на «троечку» его чаще оценивали новосибирцы, нижегородцы и москвичи.

С точки зрения терминологической, счастье — состояние, в котором человек ощущает гармонию с жизнью. Успех и достижение результатов — тоже один из элементов счастья, уточняет Яна Лейкина. Счастье определяется и тем, что человек ощущает осмысленность своей жизни, испытывает яркие эмоции, чувства, например любовь или вдохновение.

Большинство вызовов, с которыми россияне столкнулись за эти пять лет — пандемия, экономический кризис, СВО, — вызовы коллективные, для всех сразу, а не для каждого в отдельности. Психолог отмечает, что события такого масштаба, как правило, оказывают ещё большее влияние, чем личные обстоятельства.

Счастливыми людей делают, разумеется, и лично значимые события — свадьбы, достижения детей, выздоровление близких. Но многие испытывают счастье, именно чувствуя свою принадлежность к группе или коллективу, во время общих праздников, участвуя в волонтёрских проектах.

«Достигая чего-то вместе, люди испытывают эмоциональный подъём. Конечно, реагируют и на информационные сообщения: мы где-то одержали победу, что-то радостное в спорте. Вспомним народные традиции: больше всего людей объединяет совместная деятельность, совместные игры. Скоро начнётся весна, люди поедут на дачу, будут вместе жарить шашлыки и петь песни. От этого люди испытывают ощущение счастья.

А вообще, сейчас многие научились испытывать удовольствие и радость от самых простых вещей: хорошей погоды, приятного сообщения, планов на выходные, даже от вкусной еды. Многие сейчас всё-таки стремятся получать удовольствие от повседневности», — рассказала собеседница агентства.

Взгляд в будущее — с надеждой

Новый опрос ВЦИОМ показал: больше половины жителей России верят и ждут, что 2025 год будет успешнее предыдущего — для всей страны.

Директор центра Валерий Фёдоров в конце декабря провёл конференцию, в ходе которой рассказал, что 40% опрошенных считают, что Россию ждут тяжелые времена, а остальные — что год будет удачным.

«Ожидания для страны в целом — 40% ожидают, что нас впереди ждут трудные времена. Это много, год назад было 33%. Но доля тех, кто полагает, что 2025 год для страны в целом будет весьма удачным, хорошим, выше — 55%. Так что дельта в пользу позитивных прогнозов, позитивных ожиданий. (…)

В 2024 году на 2025 год позитивные прогнозы дают 68%. Негативные прогнозы, конечно, тоже присутствуют, но их относительно немного — 25%», — приводит его слова ТАСС.

По словам Фёдорова, около 70% людей, поучаствовавших в опросе, считают, что 2024 год был для России трудным — тяжелее, чем 2023-й, а самым тяжёлым за минувшие пять лет называют 2020-й, что связано, конечно же, с пандемией коронавируса.

О том, что россияне смотрят в будущее с оптимизмом, говорят и социологи из Уральского федерального университета. Как они сообщали в декабре 2024 года, 66% опрошенных ими полагают, что через год будут жить лучше, а 58% уверены, что через пять лет будут более счастливы, чем сейчас.

Прошлый, 2024 год в России был объявлен годом семьи, но и в 2025-м каждый пятый россиянин надеется именно на семейное благополучие — такие результаты опроса получил медиахолдинг Rambler&Co. Столько же, 21% респондентов, своей основной надеждой на этот год назвали улучшение международных отношений.

Декабрьский опрос «Общественного мнения», посвящённый ожиданиям на 2025 год, также демонстрирует, чего больше всего ждут россияне. Первые три строки этого рейтинга личных надежд заняли ожидания повышения дохода, зарплаты или пенсии, окончания СВО, а также сохранения здоровья близких людей.

Что касается позитивных ожиданий для всей страны, то на первом месте (33%, с отрывом от второго места в 29%) значится завершение СВО и победа России. Также в перечень вошли улучшения в экономике и снижение цен и тарифов.