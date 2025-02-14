13 февраля в Сети появилась полная расшифровка переговоров экипажа потерпевшего крушение в Актау самолёта AZAL. Из документа становится понятно, что пилоты сами решили лететь в Баку, а затем в Актау, а обвинения, прозвучавшие в адрес России после случившегося, голословны.

Иван Шилов ИА Регнум

25 декабря 2024 года в трёх километрах от города Актау, что на юго-западе Казахстана, потерпел катастрофу самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). Рейс из Баку в Грозный, который выполнял борт, закончился трагедией — погибли 38 человек.

Исходя из расшифровки записей чёрного ящика установлено, что перед планировавшейся посадкой в Грозном в кабине пилотов началась паника: лётчики не были готовы к работе в условиях с заглушенным сигналом GPS.

Обычно в таком случае выполняется NDB-заход (заход по приводам), когда лётчикам помогают приборы самолёта, указания диспетчера и собственное зрение. Но второй пилот признался, что никогда не выполнял NDB-заход.

Командир же, как можно понять из расшифровки, торопил коллегу.

КВС: Сидеть не надо. Ты в гости не пришёл, *****.

2П: Я понял вас, я хочу сказать, что вот это первый мой NDB-заход, то есть я его раньше не делал.

При этом ещё за месяц до катастрофы лайнера Росавиация выпустила уведомление для пилотов (НОТАМ), где говорилось, что над территорией России возможны сбои в работе GPS, поэтому пилоты должны уметь использовать другие возможности для захода на посадку.

В беседе с ИА Регнум авиаэксперт и главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров сравнивает неумение лётчиков самостоятельно посадить самолёт с проблемами водителей, которые управляют авто с механической коробкой передач.

«Но этого быть не должно. И мало того, что второй пилот признался, что никогда не сажал самолет по приводам, но и командир, взяв управление на себя, не справился с этой задачей, — говорит Гусаров. — Хотя, на мой взгляд, метеоусловия вполне позволяли выполнить посадку».

Кроме того, при изучении расшифровки переговоров в кабине экипажа бросается в глаза очень слабое взаимодействие между пилотами, отмечает Гусаров: «Честно говоря, даже неожиданно было увидеть, насколько отсутствовало нормальное взаимодействие между командиром и вторым пилотом».

По словам эксперта, в авиации есть система CRM (Crew Resource Management), которая разработана и направлена на улучшение взаимодействия внутри экипажей. Гражданские пилоты по всему миру должны проходить по ней обучение и применять полученные знания.

«Этого я, к сожалению, не увидел. И это очень печально. Собственно, это одна из причин, почему экипаж столкнулся со сложностями ещё на этапе захода на посадку в аэропорту Грозного. Ну, а дальше, понятно, уже в экстремальной ситуации взаимодействие полностью рассыпалось», — продолжает Гусаров, комментируя панику на борту рейса.

Вбить клин между народами не получится

Судя по стенограмме, после двух неудачных попыток приземлиться в аэропорту Грозного пилоты самостоятельно приняли решение лететь в Баку, а затем в Актау, отказавшись садиться в близких Минводах и Махачкале. Приняли они эти решения, исходя из информации о погодных условиях в этих городах.

Помимо этого, расшифровка подтвердила сообщения, что российские диспетчеры были готовы принять проблемный рейс и три раза спрашивали у пилотов: всё ли у них в норме? Планирует ли КВС объявлять режим ЧС? Тем не менее экипаж отвечал, что «борт в порядке». Сигнал же бедствия mayday был подан только вблизи Актау.

Раньше звучали спекуляции, что якобы запрос пилотов на разрешение на посадку в российских аэропортах был отклонен нашей стороной с целью «скрыть следы».

«Очень многие хотят в этом половить какую-то свою удачу, а она не будет удачей, потому что попытки вбить клинья между народами, между странами, у которых такая совместная история, такая зона ответственности, в том числе региональная, и такие перспективы развития, — это все обречено на провал», — заявила 14 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слухи, появившиеся после авиакатастрофы.

Захарова отметила, что Москва готова к решению проблемных вопросов в отношениях с Баку в конструктивном ключе.

Также информация из стенограммы подтверждает, что версии о столкновении самолёта с птицами и взрыве газового баллона на борту озвучили пилоты. «Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине… Э, удар птицы и в кабине два кресла взорвались», — говорил один из пилотов, поясняя решение экипажа не садиться в Грозном.

«Расшифровка переговоров в кабине экипажа самолёта подтвердила опубликованную до этого расшифровку переговоров с диспетчерами наземных служб управления воздушным движением. В принципе, никаких противоречий я не обнаружил в этих двух документах, — отмечает Роман Гусаров. — Хотя источник и неофициальный, можно предположить, что обе версии, скорее всего, достоверны».

Запись заканчивается фоновым шумом, нецензурной речью экипажа и признанием того, что они садятся на автомагистраль.

«Дождаться окончательных результатов»

28 декабря российский лидер Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России.

В начале февраля министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало предварительный отчёт о крушении борта AZAL. Там содержались в том числе фото посторонних объектов в потерпевшем катастрофу самолете.

При этом источник агентства RT сообщил, что России так и не предоставили образцы посторонних элементов из упавшего воздушного судна, чтобы наша сторона могла провести необходимые экспертизы.

«Эти предметы надо изучать, и, скорее всего, это и прольёт свет на то, что случилось с самолётом, — говорит Роман Гусаров. — Пока я не увидел, чтобы они были похожи на какие-то поражающие элементы ракеты, например. Больше похоже на что-то кустарное».

В свою очередь посол России в Казахстане Алексей Бородавкин призвал не делать поспешных выводов о катастрофе.

«Что же касается расследования, то им занимаются соответствующие экспертные организации Азербайджана, Бразилии, Казахстана и России, — отметил Бородавкин. — Призываю не торопиться со скоропалительными заключениями и выводами, а дождаться окончательных результатов».