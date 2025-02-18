Возле здания Центральной районной больницы Кизилюртовского района Республики Дагестан стоит разгневанный мужчина. Его зовут Шамхал Абдуразаков, родом из села Новый Чиркей Кизилюртовского района. Он участник СВО, потерял ногу в боях под Новомихайловкой.

Иван Шилов ИА Регнум

Отчаявшись, Абдуразаков решился записать эмоциональное видео, которое быстро разошлось по Telegram-каналам региона. Потрясая протезом, ветеран жестко критикует больницу в Кизилюртовском районе, где ему не выдают положенные сильнодействующие лекарства.

Мужчина утверждает, что препараты отказываются выдавать без взятки. Более того, говорит ветеран, он столкнулся с угрозами со стороны замначальника прокурора.

«Вот я хочу ему этот протез подарить, чтобы он продал и купил себе чего-нибудь, без этого он не хочет. Вот я даю ему этот протез! — едва не кричит Абдуразаков. — Он говорит: «Я замначальника прокурора». Он пугать начинает здесь. Это что такое? Это не первый день. Пятый раз прихожу в Кизилюртовскую больницу. Вот такой концерт он мне делает».

«Ребята сейчас возвращаются многие», добавляет в конце ролика мужчина, откровенно намекая, что ветераны СВО подобного терпеть не будут.

Разлетевшееся по соцсетям и Telegram-каналам видео вызвало волну недовольства у жителей региона.

«Мужчины жизни отдают, и какая к ним несправедливость», — пишет один из комментаторов.

«Они привыкли в кабинетах сидеть и просить денег у людей, таких на СВО надо отправить на передовую, чтоб знали, как относиться к людям», — добавляет другой подписчик дагестанского Telegram-канала.

В свою очередь местная жительница рассказала ИА Регнум, что Абдуразакова довели до отчаяния — ситуацию она называет вопиющей несправедливостью.

«Мне кажется, человек столкнулся с беспределом и вседозволенностью со стороны местных чинуш, которые чувствуют себя царьками и попирают закон и все нормы морали», — считает собеседница агентства.

В ещё одном ролике, записанном вскоре местными общественниками, Абдуразаков заявил, что у него «проблема в отношении главврача».

«У меня претензия именно к нему, как он ко мне относился, как он со мной разговаривал, — поясняет ветеран СВО. — Грубое, хамское отношение».

Запоздалая реакция властей

Только после того, как видео с участием Абдуразакова разлетелось по Сети, на проблему обратили внимание местные власти.

Депутат Народного собрания Республики Дагестан (НС РД) от Кизилюртовского района Алиасхаб Шабанов и председатель комитета НС РД по делам ветеранов и участников специальной военной операции Абдулла Магомедов заявили, что взяли под контроль ситуацию с отказом выдавать лекарства бойцу.

Депутаты приехали к мужчине домой и выяснили детали случившегося. После встречи они сообщили, что проинформировали обо всём власти Дагестана, а в ближайшее время планируют направить соответствующие запросы в компетентные ведомства и органы надзора.

«Мы обязаны незамедлительно реагировать на любое нарушение прав участников СВО и членов их семей и не оставим их наедине с их проблемами. Они отдали свои силы, здоровье, а кто-то и свои жизни, ради защиты нашей страны, — заявил Шабанов. — В свою очередь мы окажем им необходимые поддержку и помощь».

16 февраля стало известно, что региональное министерство здравоохранения организовало проверку по обращению Абдуразакова.

«С пациентом уже связались, раньше ему был выдан данный препарат в количестве, назначенном врачом. Сейчас он хотел бы получить дополнительные упаковки сильнодействующего лекарства», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что пригласили мужчину на приём в минздрав РД 17 февраля для дальнейших разъяснений и решения вопроса.

«Вопрос решается»

Уже вечером 16 февраля в Telegram-канале журналиста Исрафила Исрафилова появился ролик, в котором Абдуразаков поблагодарил власти Дагестана за оперативную реакцию на его видеообращение. По словам мужчины, с ним также связались представители местного минздрава — его вопрос «решается».

Свою эмоциональность в записанных раньше видео он объяснил желанием, «чтобы наш вопрос решался без проблем».

«И спасибо всем неравнодушным. Большое спасибо всем!» — завершил своё обращение боец.

На следующий день временно исполняющий обязанности главы Кизилюрта Амирхан Амирханов в ходе аппаратного совещания напомнил сотрудникам местной мэрии, что реагирование на обращения граждан — приоритетная задача администрации. При этом особого внимания заслуживают военнослужащие, участники СВО и семьи погибших.

При этом никто не отметил, что реально решать проблему Шамхала Абдуразакова местные власти начали только после того, как о ней узнало общество.