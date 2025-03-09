Первый месяц весны радует не только предвкушением тепла, но и замечательным праздником 8 марта. В прошедшую субботу мужчины благодарили виновниц торжества за любовь и поддержку, а еще дарили им комплименты и подарки.

ИА Регнум

Социальные сети наполнились милыми сообщениями, в кафе и ресторанах не осталось свободных столиков, а по стране прошли сотни праздничных мероприятий. Женщин ждали тематические концерты, выставки, экскурсии, мастер-классы и, конечно же, самые теплые слова.

«Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело. Повторю, мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием», — обратился в своем поздравлении к российским женщинам президент страны Владимир Путин.

С Международным женским днем россиянок поздравляли полицейские и спасатели, политики и работники ГАИ, спортсмены и деятели культуры. Теплое поздравление прилетело нашим дамам издалека — от космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова с борта Международной космической станции.

Не остались в стороне от праздника и солдаты российской армии, которые принимают участие в СВО. «Вы — источник вдохновения, поддержки и любви. Ваши силы и стойкость вызывают восхищение, а ваша доброта и забота делают мир ярче и теплее», — отметил в видеопоздравлении россиянкам боец группировки «Восток».

Приятный сюрприз к празднику преподнесла нашим женщинам и природа. На 8 марта зима ушла из центральных областей России, не говоря уж о более южных регионах. В субботу там сияло солнце, снега не осталось даже в лесах, а воздух прогрелся до плюс десяти и выше.

Цветочный ажиотаж

Традиционным и самым популярным подарком женщинам на 8 марта были, конечно, праздничные букеты. По данным опросов, более 80% россиян считают цветы обязательным атрибутом Международного женского дня.

«8 Марта в стране продается свыше 160 млн цветов, а общий объем рынка только в марте превышает 35 млрд рублей», — рассказала экономист Анна Анисимова, добавив, что в России наиболее востребованы розы, тюльпаны и хризантемы.

Пока флористы подсчитывали праздничную прибыль, покупатели удивлялись заметно увеличившимся ценникам. Чеки не щадили кошельков мужчин, ведь, по данным статистиков, стоимость свежесрезанных цветов в России выросла за последний год на 20%. В среднем за букет перед праздником продавцы просили почти три тысячи рублей.

На проблему подорожания цветов обратили внимание даже в Госдуме. Там призвали Федеральную антимонопольную службу проверить необоснованное завышение цен.

Однако, судя по очередям, которые выстраивались на цветочных рынках и в магазинах уже с самого утра 7 марта, подорожание не сильно напугало мужчин. Чтобы порадовать родных и близких или поздравить коллег, скупали всё — от веточек мимозы до горшечных растений.

Практично и индивидуально

Цветы, безусловно, стали хитом продаж, но перед праздником мужчины всё же активно закупали не только их. Многие россияне решили добавить к теплым словам и букетам еще и приятные презенты.

Эксперты сервиса SuperJob ранее выяснили, что в этом году планировали делать подарки на 8 Марта 63% представителей сильного пола — чаще всего своим супругам. Самый большой бюджет закладывали москвичи (6700 рублей), а в среднем мужчины были готовы потратить чуть больше пяти тысяч.

По результатам социологических исследований, сувениры и нижнее белье большинство опрошенных россиянок сочло неуместными. Самыми желанными подарками для них были деньги, цветы и конфеты, парфюмерия и косметика, гаджеты, а также ювелирные изделия.

Немалое значение женщины придавали практичности подарка, а также его персонализации. Как следует из итогов опроса агентства маркетинговых исследований ORO, 71% респонденток отметили важность того, насколько индивидуально подобран презент.

Дарите любимой коня

Многие хотели придать празднику оригинальность, и временами необычные идеи подарков и поздравлений становились достоянием социальных сетей.

Накануне в Telegram-каналах появилось видео из подъезда одной из многоэтажек Нижнего Новгорода, на котором видно, как явно нетрезвый мужчина пытается завести в квартиру коня. Пользователи интернета не замедлили предположить, что таким образом он решил удивить супругу в канун 8 Марта.

Впрочем, флер романтики поспешили развеять местные правоохранители, сообщив, что мужчина лишь пытался спасти животное от холода. «Вопреки мнению многих источников, мотивы гражданина были не романтическими в преддверии 8 марта, хотя и не менее трогательными», — отметили они.

Тем не менее «дарение коня» уже становится праздничной традицией. В прошлом году соцсети покорил житель Кемеровской области, который въехал в квартиру возлюбленной на лошади по кличке Красотка.

Если идею с конем в квартире многие сочли всё же неуместной, то в целом пройти мимо очаровательных зверюшек оказалось невозможным. Популярным стало видеообращение из приморского океанариума, где женщин поздравил с праздником дружелюбный морж Миша. А в Челябинске служебные собаки кинологического центра областного полицейского главка обаятельно преподносили дамам цветы в зубах.

Впрочем, некоторые четвероногие «дамы» тоже не остались без внимания. «По случаю предстоящего 8 Марта обитательницы нашего зоопарка получили в подарок фруктовые и овощные букеты, — рассказал директор крымского зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко. — Угощения в том числе получили бегемот Морячка Соня, капибара, альпаки, верблюд».

А знаменитая панда Катюша, обитающая в Московском зоопарке, получила в подарок букет тюльпанов.