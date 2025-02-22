20 февраля появилась информация, что Следственный комитет России (СК РФ) начал подготовку к расследованию убийства поэта и писателя Михаила Лермонтова. Об этом заявил народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.

Пётр Ефимович Заболотский Портрет Михаила Юрьевича Лермонтова

«Был отклик со стороны Следственного комитета, работа возможна в рамках борьбы с фальсификацией истории в сфере культуры, в том числе в отношении известных деятелей культуры России, — рассказал Бурляев. — Началась предметная совместная подготовка к расследованию, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать».

Ранее стало известно, что Бурляев отправил в СК РФ обращение с просьбой расследовать обстоятельства гибели великого русского поэта. «Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», — говорится в документе.

По мнению депутата ГД, следствие, проведенное сразу после убийства Лермонтова почти два столетия назад, было недобросовестным. Как отмечает Бурляев, серьезные вопросы вызывает тот факт, что попавшая в тело поэта пуля прошла снизу вверх, под углом почти в 40 градусов — такая траектория с трудом представима на ровной дуэльной площадке.

Впрочем, российские правоохранительные органы практически сразу опровергли информацию о начале расследования: «Информация, распространенная одним из агентств, о расследовании убийства Лермонтова не соответствует действительности», — отметили в российском СК.

Дуэль по правилам

Михаил Лермонтов был убит его давним знакомым, майором в отставке Николаем Мартыновым на дуэли 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года у подножия горы Машук рядом с Пятигорском.

Согласно официальной версии, Лермонтов выстрелил вверх, а Мартынов — в грудь поэту. Что касается альтернативных версий гибели классика русской литературы, вроде мыслей о том, что в поэта мог стрелять человек их засады, то эксперты относятся к ним весьма скептически.

Кандидат филологических наук, заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова в Пятигорске Елена Кривецкая отмечает, что детективной подоплеки в деле гибели поэта нет. Она сомневается в необходимости нового расследования из-за наличия обнародованных и изученных документов.

«Именно на них и результатах баллистической экспертизы советских исследователей строится версия, которую мы считаем единственно верной, — говорит Кривецкая. — Несмотря на многие информационные пробелы, вряд ли что-то новое может быть открыто в этом вопросе».

Как говорит литературовед, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Егор Сартаков, необходимость в повторном расследовании причин смерти знаменитого поэта отсутствует. По словам эксперта, дуэль была проведена в соответствии с действовавшими тогда правилами, на что есть письменные свидетельства.

«Если бы даже малейшие подозрения у них [секундантов] были, что дуэль проходила не по правилам, а выстрелил в Лермонтова не Мартынов, а кто-то якобы с другой стороны, то это грубейшее нарушение дуэли, и, конечно, они бы вмешались», — рассказал Сартаков.

По мнению криминалиста Михаила Игнатова, новую серьезную информацию в ходе предполагаемого расследования получить не удастся, а сегодня в стране есть более серьезные и актуальные проблемы.

«В истории уже поставлена жирная точка, зачем искать черную кошку в черной комнате, если ее там нет? — заявил Игнатов. — Мы уже никогда не выясним, кто там мог быть третьим лицом, кроме дуэлянтов и секундантов, кто мог спрятаться за каким-то деревом и произвести выстрел. Просто все хотят стать участниками мировой сенсации и переписать немного историю».

Подозрения рождаются постоянно

С одной стороны, интерес Николая Бурляева к истории из далекого прошлого можно объяснить личными мотивами. 40 лет назад он снял фильм о Лермонтове (с самим собой в главной роли), но картину на экран не пустили.

По словам режиссера, тогда ответственным лицам «не понравился образ Лермонтова, очищенный от налета лжи и наговоров, которые последовали после его трагической гибели на дуэли».

Тем не менее Бурляев стал не первым, кто обращает внимание на обстоятельства жизни и смерти поэта. Еще в далеком 2007 году британские ученые предложили потомкам Лермонтова провести ДНК-анализ, чтобы ответить на вопрос, были ли у нашего соотечественника шотландские корни.

Исследователи выдвигали версию, что фамилия Лермонтов была образована от шотландской. Сам поэт тоже интересовался происхождением своей семьи и даже посвятил стихотворение «Желание» возможным далеким предкам из Шотландии.

Впрочем, Михаил Лермонтов совсем не одинок в компании знаменитых писателей и поэтов, чьи биографии периодически пытаются уточнить и дополнить. В частности, не раз проводились экспертизы на предмет авторства анонимных пасквилей с оскорблениями в адрес Александра Пушкина, которые и стали причиной (или поводом) к роковой дуэли классика с Жоржем Дантесом.

Оспаривалось самоубийство Сергея Есенина, ходили слухи, что был отравлен Максим Горький, а в кончине Владимира Маяковского видели руку ОГПУ. За рубежом до сих пор не утихает полемика, была ли естественной смерть Вольфганга Амадея Моцарта. По-прежнему являются предметом спекуляций обстоятельства и причины ухода из жизни Эдгара По.

Тем не менее едва ли стоит сводить такие теории и поиски лишь к конспирологии: у серьезных ученых есть надежда на новые находки в архивах и помощь продвинутых технологий.

Буквально на днях при помощи искусственного интеллекта удалось расшифровать зачеркнутые фрагменты черновых рукописей Пушкина. И кто знает, вдруг в будущем все же удастся пролить свет на давно будоражащие умы тайны великих людей.