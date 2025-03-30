Хамовнический суд Москвы принял решение в пользу народной артистки России Ларисы Долиной и вернул ей расположенную в центре столицы квартиру, которую певица потеряла из-за действий мошенников. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Лариса Долина

Напомним, что в августе прошлого года Долина стала жертвой аферистов. После нескольких месяцев «обработки» жулики убедили артистку продать пятикомнатную квартиру в московских Хамовниках, а вырученные деньги перевести злоумышленникам.

Покупательница «квадратов» 34-летняя Полина Лурье жить в приобретенной за 112 миллионов рублей квартире не смогла. Лариса Долина обратилась в полицию, а также подала в суд на Лурье, требуя признать сделку недействительной.

В рамках расследования была проведена психиатрическая экспертиза, которая показала, что артистка была «психически неустойчивой», когда продавала квартиру.

Теперь, согласно решению суда, «право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной». В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении певицы отказано.

Ранее представители Долиной настаивали на важности того факта, что покупательница не запросила во время сделки бумаги из психоневрологического диспансера, видя расстроенное состояние артистки. Однако, как отмечают эксперты, при покупке квартиры этого и не требуется.

По словам самой Лурье, отказ суда от выселения Ларисы Долиной из оспариваемой квартиры является несправедливым. Полина отмечает, что певица во время заключения договора вполне понимала свои действия, вопреки утверждениям о том, что якобы не осознавала свои поступки. Она также выразила сомнения, что суд принял бы такое решение, если бы на месте певицы был менее известный человек.

«Долина получила от меня полную сумму за квартиру, что сама неоднократно подтверждала, и даже большую часть этих средств разместила на своем счете, сохранила квартиру, — рассказывает Лурье. — А я осталась без квартиры и без денег».

«Надежды на пересмотр минимальны»

Как отметила в беседе с ИА Регнум адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, подобное решение суда «убьет правосудие». Подобные опасения закономерны, поскольку возникает вопрос: не создаст ли это решение суда опасный прецедент для добросовестных покупателей жилья?

Между тем запутанные истории, связанные с продажей квартир из-за мошеннических действий, чаще случаются не со звездами, а с простыми людьми, становящимися жертвами аферистов.

При этом уже известны случаи, когда жертвы мошенников возвращали себе через суд и отмену сделки квартиры, проданные под влиянием злоумышленников. Недавно свои «квадраты» удалось вернуть Галине Пашковой из Челябинска. А в начале года суд встал на сторону Натальи Шевченко из Кисловодска. Кстати, как сочли судебные органы, причиной возвращения жилья стало то, что Наталья находилась под влиянием покупателя из-за психических проблем.

Однако в целом суды очень редко признают сделки с недвижимостью недействительными, а люди, поверившие мошенникам, чаще всего остаются на улице. Да и этим женщинам придется возвращать деньги покупателям квартир. А учитывая скромные доходы многих жертв мошенников, ждать свои накопления несостоявшимся покупателям придется очень и очень долго.

Увидит ли Полина Лурье снова свои потраченные деньги — вопрос спорный. С одной стороны, юристы полагают, что Долиной придется возвратить полученные 112 миллионов.

С другой стороны, в беседе с ИА Регнум юрист Адвокатской палаты города Москвы Игорь Баранов говорит, что покупатель имеет право обратиться с иском, но уже к виновным лицам, которые эти деньги получили. «Но мы знаем о том, что это дистанционные мошенники, взыскать с которых денежные средства будет крайне затруднительно», — считает он.

«В случае если квартира или деньги были похищены в результате преступления и по данному факту возбуждено уголовное дело, то ущерб должны возмещать преступники», — также отмечает в комментарии нашему изданию адвокат Александр Карабанов.

Пока что Лариса Долина восстановила погоду в своем старом-новом доме, уладив квартирный вопрос с помощью суда. Тем не менее решение окончательным не является, отмечают юристы.

В законную силу оно пока не вступило, так что стороны вполне могут встретиться в суде еще раз — уже в апелляционной инстанции.

Как говорит Игорь Баранов, сейчас предоставление документов на апелляцию является наиболее логичным шагом, поскольку сторона Лурье неоднократно заявляла о том, что она является порядочным участником сделки и никаких противоправных действий не совершала, а то, что это совпало с действием мошенников в отношении Долиной, на нее никак не распространяется.

«Посмотрим, какое решение примут в апелляции, но, исходя из решения суда первой инстанции, который достаточно долго разбирался в ситуации, не думаю, что какие-то новые доводы может увидеть апелляция, — полагает юрист. — Поэтому прогноз на изменение решения в апелляции вижу минимальным».

Не забыть про нотариуса

Как подобное решение Хамовнического суда может повлиять на рынок недвижимости? Не станут ли люди бояться покупать «недвижку», если потом может стать известно о «психической нестабильности» продавца? Эти вопросы ИА Регнум задало риелтору Алексею Силантьеву.

По его мнению, активность мошенников на рынке недвижимости касается относительно небольшого числа объектов, поэтому подобные истории едва ли смогут повлиять на активность покупателей.

Тем не менее Силантьев отмечает, что при проведении любой сделки с недвижимостью всегда существует много различных рисков, которые приходится учитывать как покупателю, так и продавцу. И один из них — это отсутствие дееспособности у продавца в момент подписания договора купли-продажи.

«Согласно ст. 177 Гражданского кодекса РФ, если продавец или его представители докажут, что на время подписания договора человек не отдавал отчёт своим действиям, сделка может быть оспорена через суд. Но сделать это не так уж и просто, даже когда, казалось бы, имеются все доказательства такой недееспособности», — рассказывает Силантьев.

И что же делать простым людям, которые просто хотят купить квартиру и спокойно жить в ней? По словам эксперта, лучше не пренебрегать нотариальной формой договора купли-продажи в пользу простой письменной, как это любят делать многие люди, не понимающие всех возможных рисков. Ведь нотариальный договор имеет повышенную доказательную силу в суде, говорит наш собеседник.

«Признание повышенной доказательственной силы нотариального факта как юридически, так и фактически означает, что нельзя просто так взять и оспорить нотариально удостоверенный факт, — говорит Силантьев.

Специалист подчеркивает, что сейчас нотариально удостоверенный документ является безусловным доказательством совершения сделки.