С 5 февраля в России заработает «реестр контролируемых лиц». Это база данных МВД, в которую попадут незаконно находящиеся в нашем государстве иностранцы. Реестр будет доступен на сайте ведомства и на портале государственных и муниципальных услуг, а сведения в нём будут обновляться каждые четыре часа.

Иван Шилов ИА Регнум

Как поясняют в МВД, в базу включат иностранцев в случае истечения у них срока временного пребывания, разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора, а также в случае сокращения срока временного пребывания. Либо же если иностранцу аннулируют визу или иные дающие право пребывания документы.

С помощью реестра органы власти, работодатели и сотрудники госучреждений смогут проверить данные иностранного гражданина, в том числе при выдаче справок и разрешений.

«Прежде чем совершить ту или иную операцию для иностранного гражданина, нужно будет проверить его по реестру. Если его имя есть в списке, значит, он находится [в стране] незаконно», — поясняет первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Нарушителям миграционного законодательства ограничат возможность наниматься на работу, устраивать детей в детские сады и школы, регистрировать собственность, а также вступать в брак или разводиться.

«[Ещё будут ограничены] покупка билетов, управление транспортными средствами, их перерегистрация… В общем, весь комплекс государственных услуг, которые нужны в повседневной жизни», — добавляет замминистра.

Оказавшимся в реестре иностранным гражданам нужно будет привести в порядок свой правовой статус до 30 апреля — либо покинуть страну.

Тех же, кто до 1 мая откажется оформляться или уезжать добровольно, депортируют в рамках вводимого с 5 февраля миграционного режима высылки. С этого дня полиция получит право самостоятельно выдворять за пределы страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд правонарушений. Раньше делать это могли только судьи и пограничники.

Давно назревший вопрос

В минувшие месяцы правоохранительные органы регулярно отчитывались о росте числа преступлений, совершаемых нелегально находящимися в России иностранцами. В октябре глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявлял, что с января по август 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число преступлений, совершённых «нелегалами», увеличилось практически втрое — с 2880 до 8059.

В октябре российские законодатели уже приняли ряд мер, направленных на борьбу с незаконной миграцией. В список вошли ужесточение ответственности за её организацию, введение нового отягчающего обстоятельства для мигрантов, а также регулирование сдачи экзаменов по русскому языку.

Теперь начинает работу «реестр контролируемых лиц». А с 5 марта российские полицейские также смогут свободно заходить в помещения, где проживают подпавшие под режим высылки иностранные граждане.

Предпринимаемые шаги в вопросе оздоровления ситуации в сфере миграционной политики полностью оправданны, отмечает в беседе с ИА Регнум правозащитник, председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

«Более того, стоит признать, что в активной части общества есть запрос на более жёсткие меры, вплоть до визового режима со странами Средней Азии и Закавказья», — говорит Шлыков.

Он поясняет, что запрос сложился в свете происходящих правонарушений, а также развития организованной этнической преступности в регионах России.

«Конечно, нельзя не обозначить тематику проблем с распространением религиозно-экстремистской философии и идеологии среди контингента трудовых мигрантов из отдельных регионов Средней Азии», — добавляет собеседник ИА Регнум.

Что дальше

Какое количество приезжих-нарушителей могут затронуть новые меры? По словам Александра Горового, сегодня на территории России нелегалами числятся около 700 тысяч иностранцев. В то же время другие эксперты озвучивали более крупные цифры. Весной 2024 года профессор Высшей школы современных социальных наук (ВШССН) МГУ Александр Гребенюк отмечал, что в стране могут нелегально находиться более 2 миллионов иностранных граждан.

Точную цифру назвать трудно, подтверждает в разговоре с ИА Регнум политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Вадим Трухачёв. Всё зависит от того, как именно считать.

«Допустим, человек въезжает законно, три месяца может находиться здесь. Начинает где-то работать и не платит налоги. Находится законно, а работает незаконно, — рассказывает Трухачёв. — С учётом тех, кто работает в тени, я бы сказал, что счёт идёт на несколько миллионов человек».

По мнению политолога, подобный реестр необходим — причём уже давно.

Также собеседник ИА Регнум положительно оценил ещё одно нововведение — дактилоскопию приезжих. С 1 декабря прошлого года иностранцы и лица без гражданства должны сдавать отпечатки пальцев в международных аэропортах Москвы и Подмосковья, а также на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области. А с 30 июня 2025 года иностранцы будут проходить процедуру, пересекая границу России через любой пункт пропуска.

Необходимым решением в плане борьбы с нелегальной миграцией Трухачёв считает введение трудовых виз для иностранных граждан, а затем и полноценного визового режима для всех стран, кроме Белоруссии и Казахстана — без этого высланные люди будут попросту возвращаться в Россию.

«Наконец, ещё один момент, и это даже визового режима не требует. Нужно запретить въезд иностранцев с судимостью. А от наших партнёров по СНГ необходимо требовать предоставления баз данных уголовников. Подчеркну: исламистов и уголовников», — сказал политолог.