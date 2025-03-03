Первый весенний день настроил москвичей на скорую весну, став стал одним из самых теплых за последнее столетие. По данным метеорологов, на ВДНХ максимальная температура воздуха достигла +4,9 градуса, а на Балчуге было целых +5,6 градуса.

Иван Шилов ИА Регнум

«Этот день в Москве вошел в число 5 самых теплых в текущем столетии, и в число 10 самых теплых за всю историю инструментальных наблюдений, которые на метеостанции ТСХА (Тимирязевской сельскохозяйственной академии — прим ред.) ведутся с 1879 года», — отмечает главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Однако уже в ближайшие дни погода может преподнести жителям столицы неприятные сюрпризы с возвращением мокрого снега, дождей и слякоти. В Центральной России ждать жару в начале марта все же не стоит, хотя в целом месяц окажется весьма теплым, полагают метеорологи.

Вполне возможно, что удивят погодные условия и жителей других областей нашей страны. Ведь с учетом того, что климатические изменения вместе с ростом среднегодовой температуры происходят по всей планете, поведение погоды становится очень и очень капризным.

Климатические качели

Погода в последнее время сбивает с толку синоптиков и удивляет нас аномальными температурами. Этой зимой в России зафиксировали множество рекордов: в регионах предельно высокие температуры сменялись чрезвычайно низкими.

В январе в ряде областей установилась аномально теплая погода, когда россияне почувствовали почти мартовскую оттепель, а на улицах практически полностью растаял снег.

Зато в феврале пришли существенные холода. В середине месяца в Москве и Подмосковье температура воздуха опускалась ниже нормы на 1-1,5 градуса. А в ночь на 24 число термометры застыли на отметке –19,8 градуса, что стало самым низким показателем в столичном регионе.

Обновлялись морозные рекорды и на юге России. Минимальная температура воздуха достигла рекорда в Ставрополе, где 26 февраля мороз усиливался до -17,9 градуса. Но пока юг России оказался во власти холодов, на север климатические аномалии принесли значительное тепло.

В Сыктывкаре 26 февраля было +4,5 градуса — на целый градус теплее, чем в Сочи. В Коми, куда циклон принес мощную порцию атлантического тепла, начали таять сугробы, зато обильные снегопады и значительные морозы пришли в республики СКФО.

«Уже не первый раз нынешняя зима преподносит жителям европейской России удивительный сюрприз — температура воздуха в северных регионах становится выше, чем в южных», — отмечал в конце февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Засухи и пожары

Вместе с необычными температурами пришли и значительные перемены во влажности. Как полагают специалисты, в Москве зимний сезон 2024-2025 оказался очень сухим. «Последний раз более сухой февраль в столице наблюдался в рекордно сухом за всю историю наблюдений 1984 году, тогда выпало всего 2 мм осадков», — говорит Михаил Леус.

По мнению климатолога и метеоролога Николая Терешонка, засушливой будет и весна текущего года, причем не только в Москве и Подмосковье. Дадут о себе знать дефицит почвенной влаги, малое количество осадков и глобальное потепление, что будет выражаться в ураганах, пожароопасных условиях и других негативных явлениях.

Между тем, ряд российских регионов уже страдает от огня. В начале марта природные пожары охватили тысячи гектаров в Приморье. Жители региона делились видео, на которых машины едут буквально сквозь пламя.

Разгул стихии изо всех сил пытаются сдержать, однако в дело вмешивается человеческий фактор. «С усилением ветра пожарная обстановка усложняется, поэтому именно сейчас важно отказаться от разведения огня где бы то ни было», — сообщил в своем Telegram-канале приморский губернатор Олег Кожемяко.

Специалисты федеральной авиалесоохраны отмечают, что к маю площадь пожаров может увеличиться и выйти за пределы Приморья, а в зоне риска окажутся Хабаровский край, Амурская область и Забайкалье.

Из-за теплой и засушливой погоды многие регионы России могут столкнуться не только с лесными пожарами, но и с нашествиями саранчи и других вредителей. Как говорит климатолог Сергей Верховец, южные вредители могут прийти туда, где до этого погода не благоприятствовала их жизнедеятельности.

«В связи с благоприятными засушливыми условиями и южными ветрами волна саранчи, соответственно, накатывает на южные районы Сибири, — полагает Верховец. — Никто не исключает прихода этих насекомых в степные территории в те же самые Хакасию и Туву».

Каким будет март

Первая попытка весны пробиться в центральные районы России оказывается робкой: в столичном регионе на этой неделе ожидается облачная погода с небольшими осадками, во вторник и среду усилится ветер, порывы которого будут достигать 12 метров в секунду. Метеорологическая весна придет в столицу только после 10 марта.

В Международный женский день в Москве будет пасмурно, до +3 градусов, но преимущественно без осадков, говорит начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. Снег еще будет лежать, а по ночам прогнозируется небольшой минус, так что спешить со сменой резины столичным автолюбителям пока не приходится.

Пока в Москве будет умеренно холодно, арктический воздух принесет аномальные морозы на Урал и в Сибирь, где температура может упасть на 8-13 градусов ниже нормы. А вот в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской областях и Республике Коми будет тепло, там температура может быть на 10 градусов выше нормальных значений.

По мнению метеоролога Евгения Тишковца, в марте в Центральной России весна будет наступать все же с опережением графика: среднемесячная температура воздуха на 3-5 градусов превысит климатическую норму, причем в отдельные дни воздух может прогреться до +10 градусов.

В таком случае снежный покров в столице исчезнет во второй декаде марта, что на месяц раньше установленных сроков. «Во второй половине марта может повеять даже апрельским теплом», — резюмирует Тишковец.