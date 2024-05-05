Акция «Бессмертный полк», ставшая за двенадцать лет частью современной традиции, 9 Мая пройдёт в России в онлайн-формате, без привычных массовых шествий по улицам городов. Так, впрочем, происходит уже не в первый раз — в 2020 и 2021 годах причиной «ухода в онлайн» была пандемия ковида, в 2023-м и сейчас ограничение ввели из соображений безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

Но это вовсе не значит, что у россиян не будет возможности почтить память своих погибших и умерших близких и чествовать ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной.

Так, например, глава Крыма Сергей Аксёнов — который одним из первых региональных руководителей сообщил, что военный парад и шествие «Бессмертного полка» на полуострове не состоится, — подчеркнул: жители Крыма и города-героя Севастополя (который 9 Мая также будет праздновать 80-летие освобождения от нацизма) всё равно воздадут дань уважения воинам-освободителям.

Например, в селе Орлином близ Севастополя 6 мая пройдёт музыкально-поэтический спектакль «Эшелон Победы-Z», посвящённый и тем, кто совершал подвиги 80 лет назад, и нынешним защитникам Отечества.

Схожие решения — найти новые формы для выражения признательности героям — приняли местные власти по всей России. А активисты-общественники и волонтёры ещё за три недели до Дня Победы дали старт многочисленным акциям памяти. В МВД со своей стороны заверили, что особое внимание уделят антитеррористической защищённости.

Ещё в середине апреля во всех 89 регионах стали появляться «Окна Победы». Молодёжь из «Движения первых» клеит на окнах домов, школ и учреждений трафареты с изображением георгиевских ленточек, голубей мира и гвоздик, памятников «Алёша» и «Родина-мать зовёт!», и других символов Победы.

«С 1 по 9 мая акция «Окна Победы» проходит у нас в городе, — рассказала ИА Регнум Марина Саморядова, завсектором внутренней политики администрации городского округа Торез (ДНР). — Все школы и другие образовательные учреждения, культурные учреждения украшают к празднику — в знак уважения ветеранов и памяти погибших. Нам присылают фотографии участников войны, мы их публикуем на интернет-ресурсах администрации».

Илья Наймушин /РИА Новости

В Москве начинание поддержали депутаты Госдумы — к акции присоединились вице-спикер Анна Кузнецова (в недавнем прошлом — федеральный детский омбудсмен) и несколько глав комитетов, в том числе Елена Цунаева, которая входит в руководство движения «Бессмертный полк России». Наклейки «Окон Победы» появились в Министерстве просвещения — в украшении принял участие первый замминистра Александр Бугаев. Ожидается, что к акции присоединятся в том числе МИД и ряд других федеральных ведомств, а также Музей Победы на Поклонной горе и Музей космонавтики.

1 мая активисты «Волонтёров победы» и «Бессмертного полка», собравшись в музее на Поклонной горе, сообщили о начале всероссийской акции «Стена Памяти».

Наталья Стрельцова ИА Регнум

«Стена» — стенд, к которому может прийти любой желающий и прикрепить портрет своего Героя — участника Великой Отечественной войны или СВО. Такие стенды стоят в школах, местных администрациях, на предприятиях, в столице люди могут прийти к «Стене Памяти», установленной в музее Г. О. Р. А, в Архангельске — в центре «Патриот», в Луганске — в республиканском Доме молодёжи.

В тот же день, 1 мая, в Подмосковье отправились в рейс первые пассажирские автобусы с портретами участников Великой Отечественной — началась акция «Бессмертный полк на транспорте». Как сообщало ИА Регнум, добровольцы областного отделения «Бессмертного полка России» вручали пассажирам георгиевские ленты и закладки для книг с историями тех героев войны, чья жизнь была связана с Подмосковьем.

Победители и наследники Победы

«9 Мая по всей России, в том числе и на новых территориях, пройдёт акция «Наследники Победы». В школах пройдут уроки мужества — встречи с ветеранами Великой Отечественной, частью акции будет адресная помощь ветеранам. Участникам войны и бойцам СВО будут передавать «Письма Победы» со словами поддержки», — сообщили ИА Регнум в Росмолодёжи. А главное — «наследники Победы», вернувшиеся с СВО, встретятся с победителями: бойцы поздравят ветеранов с праздником.

«Ребята из «Юнармии» проведут мини-парад для ветерана войны Афанасия Демишева, — рассказала ИА Регнум руководитель отдела культуры администрации Харцызска (ДНР) Елена Штепа. — Афанасий Харлампьевич — последний ныне здравствующий участник войны у нас в городе. Живы люди, прошедшие нацистские концлагеря, но именно среди бойцов Великой Отечественной он последний. В этом году Афанасию Харлампьевичу исполняется сто лет».

Наталья Стрельцова ИА Регнум

Афанасий Демишев был призван на фронт в 1943 году, Победу встретил в Венгрии, где служил и в первые годы после войны. Кавалер ордена «Отечественной войны» 2-й степени и ордена Мужества, награждён медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией» и «Защитнику Отечества».

Земляка поздравляют «персональным» мини-парадом уже не первый год — к частному дому, где живёт Афанасий Харлампьевич, на День Победы приезжают музыканты, исполняют любимые песни солдата Великой Отечественной.

В селе Новоахтырка в Новоайдарском районе ЛНР (освобождённом, как и весь район, в конце февраля 2022 года) в канун праздника, 8 мая, будет торжественно открыт восстановленный мемориал на братской могиле советских воинов. Как рассказали ИА Регнум в администрации Новоахтырки, при прежних, украинских, властях памятник героям войны был в удручающем состоянии и фактически разрушен. Сотрудники администрации Новоайдарского муниципального округа вместе с участниками СВО восстановили памятник.

«На открытие, в котором будут участвовать руководители округа, ученики Новоахтырской школы, приедет Герой России Рустам Сайфуллин», — сказала ИА Регнум сотрудник администрации Новоайдарского района Татьяна Гридневская.

Как рассказывало ИА Регнум, полковник Сайфуллин в 2022 году командовал 40-м инженерно-сапёрным полком 41-й общевойсковой армии. Первый раз он был ранен под Черниговом, где вместе со своим подразделением обеспечивал переправу наших войск через Десну. Второе ранение Сайфуллин получил при освобождении Луганщины в районе реки Северский Донец (здесь расположены и посёлок Новоайдар, и село Новоахтырка). Звезду Героя получил в госпитале, в ноябре 2023-го вернулся на фронт, чтобы поддержать свой полк.

«Почему я вернулся на СВО, невзирая на полученные ранения? Я не имею права отлёживаться где-то дома, жалеть себя, лёжа на кровати», — сказал тогда Сайфуллин.

8 мая — в тот же день, когда в Новоахтырке будут открывать памятник на братской могиле — за 1300 километров отсюда, в посёлке Новая Малукса Ленинградской области, торжественно перезахоронят останки бойцов Великой Отечественной, которые нашли добровольцы-поисковики.

Экспедиция в район урочища Вороново, где шли бои с сентября 1941 по январь 1944-го, организована «Вологодским объединением поисковиков» — но в этот волонтёрский отряд входят не только вологодцы, но и активисты из 12 других регионов, в том числе юнармейцы из ДНР и студенты из ЛНР.

Как рассказывают организаторы, экспедиция «Вороново-2024» — основное событие проекта «Помни войну…», который не так давно получил поддержку Фонда президентских грантов и вошёл в топ-100 лучших инициатив. Добровольцы занимаются не только собственно поиском воинских захоронений, но и обучают подростков основам военной археологии, проводят уроки мужества и создают новые поисковые клубы на базах школ.

В Волгограде — которому на 8 и 9 мая по традиции символически вернут имя Сталинград — в День Победы откроется музейный павильон «Бронекатер БК-31». Корабль Волжской военной флотилии, участвовавший в Сталинградской битве, в 2017 году был поднят со дна Волги вместе с останками 11 членов экипажа.

Стараниями сотрудников военно-исторического музея «Наследие» бронекатер был восстановлен. В обустройстве музея приняли участие активисты регионального отделения «Волонтёров культуры».

Тогда же на волгоградской площади Павших Борцов по традиции пройдёт военный парад. Эта часть праздничных торжеств осталась неизменной — парады состоятся от Калининграда до Владивостока.

«Будет многотысячный марш»

Что же до шествий «Бессмертного полка», то они — также по уже сложившейся традиции — пройдут в ближнем и дальнем зарубежье. Шестьдесят стран направили запросы для проведения «Бессмертного полка» в очном формате, проинформировала 23 апреля сопредседатель штаба движения Елена Цунаева.

В некоторых постсоветских странах власти попытались отклонить заявку на акцию памяти советских воинов. Участники шествия «Бессмертный полк» в Кишинёве не смогут собраться на главной площади города, сообщил 25 апреля глава Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович. «Миссия Европейского союза затребовала предоставить для празднования Дня Европы именно центральную площадь, и именно 9 Мая», — пояснил молдавский общественный деятель в своём Telegram-канале.

Но, как пояснил Петрович ИА Регнум, акция пройдёт, как и было запланировано. «Будет многотысячный марш, шествие при участии ветеранских организаций. Единственное, что мы немного меняем локацию. Центральную площадь уже сегодня начинают застраивать различными сооружениями ко Дню Европы. Но мы переместили место сбора людей буквально на 500 метров», — подчёркивает собеседник.

Кроме того, в этом году в отличие от предыдущих лет «удалось объединить все здоровые общественно-политические силы» республики, чьи активисты пройдут в одной колонне, отмечает Петрович. «Бессмертный полк» поддержали основные оппозиционные силы Молдавии — Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов, партия «Шор», партии «Возрождение» и «Патриоты Молдовы». Помимо Кишинёва, шествия также пройдут в Гагаузии — в центре этой автономии, городе Комрат и в городе Вулканешты. «Там всегда на высоком уровне поддерживали акцию», — добавил Петрович.

Шествия «Бессмертного полка» также планируется провести в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Таджикистане, Туркмении, Южной Осетии. В Казахстане и Киргизии, впрочем, возникли сложности. 1 мая киргизское МВД сообщило, что 9 мая акция не пройдёт — решение принято из-за угрозы общественной безопасности. В тот же день стало известно, что акимат (мэрия) Алма-Аты не согласовал шествие — как рассказал один из организаторов акции Мурат Абдушкуров, отказ приходит уже второй год подряд, «акимат хочет перестраховаться».

Под охраной гарибальдийцев

Как бы то ни было, акция по-прежнему глобальная. Сообщения о заявках на «Бессмертный полк» приходят со всех обитаемых континентов, в том числе сразу из нескольких африканских стран — Кении, Бенина, Того, Уганды.

Акции памяти пройдут и в Европе. «Каждый год мы проводим «Бессмертный полк» и возлагаем цветы к захоронениям советских военнопленных, — рассказала ИА Регнум координатор акции в Гамбурге Ирина Ильина. — У нас есть два кладбища, на каждом из которых похоронено около тысячи советских солдат. Люди по традиции приходят на «Бессмертный полк» с портретами родных и близких». В акции принимают участие не только потомки советских воинов, но и немцы. Если их родные участвовали в движении Сопротивления, они приходят с портретами антифашистов либо же просто присоединяются к акции, чтобы почтить память погибших, отмечает собеседница.

Героев войны будут вспоминать в Копенгагене, Вене, Афинах, во многих городах Болгарии и Испании. Как и прежде, обширна география у «Бессмертного полка» в Италии. «В двух городах — Удине и в Милане — акция прошла ещё 25 апреля. Она была приурочена ко Дню освобождения Италии», — сказала ИА Регнум координатор «Бессмертного полка» в Италии Светлана Нестеренко. В апреле чествовали ветеранов Гарибальдийских бригад — итальянских антифашистов, в чьих рядах сражались и советские военнопленные, бежавшие из фашистских концлагерей.

Как рассказала собеседница, учитывая, что «в последние два-три года» активизировались украинские диаспоры, безопасность на акции обеспечивали активисты La Brigata Immortale Garibaldi («Бессмертной бригады Гарибальди») — итальянского антифашистского объединения.

«9 Мая пройдёт «Бессмертный полк» в Неаполе, который я буду организовывать, в Риме и в Вероне. Будут ещё две небольшие акции с возложением цветов на исторических кладбищах в Триесте и Турине», — рассказала Нестеренко. В Риме и в Вероне уже есть гарантии от полиции — она будет обеспечивать безопасность.

«Но у нас в Неаполе есть и народная дружина социалистов и коммунистов, которая каждый год нас охраняет», — поделилась координатор «Бессмертного полка» в Италии. По оценке Нестеренко, в акциях традиционно будут принимать участие «пятьдесят на пятьдесят» — итальянцы и выходцы из республик бывшего СССР — из России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Армении. «Нормально мыслящие украинцы тоже придут», — добавила собеседница.