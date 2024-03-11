Материалы с тегом «Великая Отечественная война»
Западные СМИ и эксперты раскритиковали МИД Эстонии за русофобский пост
Известные журналисты, политологи и эксперты в соцсети X (бывшая Twitter) осудили МИД Эстонии за публикацию, в которой ведомство попыталось обвинить советскую армию в бомбардировках Таллина в марте 1944 года. При этом эстонский МИД умолчал о том, что весной 1944 года город был занят нацистскими...
11 марта 2024
Героини и их победы. Волонтёры поздравляют женщин по всей России
Международный женский день — не только повод поздравить женщин, девушек и девочек с праздником. Это еще и день благодарности, поддержки и уважения женщин. Перед 8 марта в России проходит целый ряд мероприятий, организованных волонтёрами и просто небезразличными людьми. Цель — показать истинный...
7 марта 2024
В Совбезе России напомнили Германии о 1945 годе
Москва не прекращает дипломатическое общение с Берлином, но Германии следует помнить, что произошло в 1945 году, заявил заместитель председателя Совета безопаности России Дмитрий Медведев 4 марта, выступая с лекцией «Географические и стратегические границы» в ходе марафона «Знание. Первые»...
4 марта 2024
СК возбудил дело после надписи на батарее во Владивостокской крепости
Следователи возбудили уголовное дело после выявленной публикации в соцсетях о нанесении неизвестным мужчиной краской из баллончика надписи на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости. Об этом сообщила 4 марта пресс-служба Следственного управления СКР пр Приморскому краю...
4 марта 2024
Болгарский депутат заявил, что власти не снесут памятник «Алёша»
Власти Болгарии не смогут снести памятник советскому солдату-освободителю «Алёша», он под защитой, это символ уважения к русскому народу. В этом заверил депутат болгарского парламента из города Пловдив Иван Петков. Парламентарий рассказал, что в муниципальный совет поступило предложение о демонтаже...
4 марта 2024
Ядерные комплексы «Ярс» временно перебазируют в Подмосковье
По улицам Москвы проехал предназначенный для нанесения ядерных ударов подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» с многоцелевой машиной сопровождения, сообщили 27 февраля в Минобороны РФ. Уточняется, что ПГРК направлен в Подмосковье в рамках подготовки к Параду Победы на Красной площади...
27 февраля 2024
Суд признал действия нацистов в ЛНР в годы войны геноцидом народов СССР
Действия нацистов на территории Луганской Народной Республики в 1942–1943 годах признаны геноцидом. Такое решение вынес Верховный суд ЛНР, сообщает 26 февраля пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Суд удовлетворил соответствующее заявление прокурора региона в отношении выявленных...
новость часа
26 февраля 2024
Три авиабомбы времён Великой Отечественной уничтожили в Ростовской области
В Ростовской области уничтожили три авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны, сообщили 11 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС. «Накануне [10 февраля] пиротехнические расчеты Донского спасательного центра МЧС России обезвредили три фугасные авиабомбы ФАБ-100», — сообщили...
11 февраля 2024
В Молдавии украли скульптуру с братской могилы советских солдат
В селе Старые Биличены в Сынжерейском районе в Молдавии пропала вторая из трёх скульптур с памятника на братской могиле советских солдат. Об этом 9 февраля сообщил в Telegram-канале глава Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович. «Несколько лет назад в результате кражи исчезла левая...
9 февраля 2024
Найдено опубликованное письмо матери Сырского к погибшему в годы ВОВ отцу
Мать нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского Людмила писала письмо своему отцу Ивану Куркину, погибшему на фронте в 1941 году. Его опубликовала в июле 2020 года администрация города Владимира в рамках проекта «Победа-75». Семья до Великой Отечественной войны жила в...
9 февраля 2024
В Петербурге нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
В Санкт-Петербурге во время работ по строительству новой станции метро «Путиловская» нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщила 9 февраля компания «Метрострой Северной Столицы» в своём Telegram-канале. «В ходе подготовительных работ для сооружения будущего здания вестибюля станции...
9 февраля 2024
Суд установил факт геноцида на территории Курской области в 1941–1943 годах
Курский областной суд в ходе заседания 8 февраля признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории области в период с 1941 по 1943 год. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы региона. Суд установил, что нацисты в годы...
8 февраля 2024
ФСБ рассекретила архивы о расправе нацистов над членами «Молодой гвардии»
ФСБ опубликовала архивные документы, рассказывающие о зверской казни нацистами членов советской подпольной антифашисткой организации «Молодая гвардия» зимой 1943 года. На сайте служба обнародовала, в том числе, копии протоколов допросов участников казни Олега Кошевого, Любови Шевцовой и других...
новость часа
8 февраля 2024
Правительство Москвы выплатит по 6 тыс. рублей ветеранам-севастопольцам
Ветераны-севастопольцы получат единовременные выплаты от правительства Москвы ко Дню Победы. Сообщение об этом опубликовано 2 февраля на портале столичной мэрии. Отмечается, что материальная помощь инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Севастополе, стала многолетней...
2 февраля 2024
Посольство РФ призвало наказать осквернивших памятник детям Ленинграда
Лица, осквернившие памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, должны понести наказание. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Армении, опубликованном 30 января. «Посольство выражает надежду на то, что эти действия получат соответствующую правовую оценку со стороны армянских властей, а...
новость часа
30 января 2024
В РФ возбудят дело из-за осквернения в Ереване памятника детям Ленинграда
Следственный комитет РФ возбудит дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда, соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе СК. «Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил центральному аппарату...
30 января 2024
В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда
В Ереване уроженец Армении устроил погром возле памятника детям блокадного Ленинграда. Видеокадры осквернения монумента появились в соцсетях. На кадрах видно, как злоумышленник опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага. Свои действия мужчина снял на видео и опубликовал его. На...
29 января 2024
Эксперт объяснил негодование главы МИД Польши из-за «польского Освенцима»
Польские власти долгие годы сражаются с западными трактовками истории концлагеря в Освенциме «Аушвиц» как польского концлагеря. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 января заявил доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок. Ранее...
29 января 2024
Глава МИД Польши потребовал не называть концлагерь Освенцим польским
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил недовольство тем, что в Еврокомиссии назвали нацистский концлагерь в Освенциме польским. Об этом он написал на своей странице в соцсети X. Так глава польского МИД прокомментировал видео, которое появилось по случаю Международного дня памяти...
29 января 2024
В Норвегии осудили фон дер Ляйен за ошибку с Освенцимом
ЕС занимается переписыванием истории, утверждая в своих обращениях о том, что концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) освободили войска союзников, написал преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в социальной сети X (бывший Twitter). Так он прокомментировал соответствующее...
28 января 2024