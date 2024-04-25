Молдавия, 25 апреля, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Участники шествия «Бессмертный полк» в Кишинёве не смогут собраться на главной площади города, сообщил 25 апреля глава Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

Иван Шилов ИА REGNUM

Это связано с решением властей предоставить площадку организаторам мероприятий в честь «Дня Европы», рассказал Петрович в своём Telegram-канале.

«Для того, чтобы было понятно, кто в доме хозяин. Миссия Европейского союза затребовала предоставить для празднования Дня Европы именно центральную площадь и именно 9 мая. В настоящее время в связи с «сюрпризом» от миссии Европейского союза идёт разработка и утверждение нового маршрута (акции «Бессмертный полк» — Прим. ред) и точки сбора», — отметил глава совета.

Власти Молдавии прекрасно знают, что тысячи жителей Кишинёва и других городов страны 9 мая придут, чтобы праздновать День Победы, но чиновникам важнее высокие гости из ЕС, чем собственные граждане, добавил Петрович.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля глава национальной полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил, что жителей страны будут штрафовать за ношение запрещённых в Молдавии георгиевских лент в День Победы.

Президент Молдавии Майя Санду 9 мая 2023 года в ходе церемонии возложения цветов к Вечному огню в Кишинёве заявила, что в этот день отмечает не День Победы, а «День мира». Она сообщила, что почтила память погибших во Второй мировой войне, не уточнив, какую сторону имеет в виду.

Организаторы акции «Бессмертный полк» 23 апреля сообщили, что по соображениям безопасности шествие в 2024 году в городах России в очном формате проводиться не будет.