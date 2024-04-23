Москва, 23 апреля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертный полк» в 2024 году не будут проводить в очном формате, сообщила 23 апреля сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» депутат Госдумы Елена Цунаева.

Евгений Биятов/РИА Новости

Решение принято из соображений безопасности, отметила она.

«В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб «Бессмертного полка» России принял решение не проводить шествие «Бессмертного полка» в 2024 году в очном формате», — сказала Цунаева на пресс-конференции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Крыма заявили, что Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» не будут проводиться в 2024 году по соображениям безопасности. Глава республики Сергей Аксёнов отметил, что, несмотря на это решение, крымчане воздадут дань уважения ветеранам и почтят память погибших.

В 2023 году организаторы «Бессмертного полка» также решили не проводить шествия в России в традиционном очном формате. В регионах прошли альтернативные мероприятия. Всем желающим предложили разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

9 мая 2023 года в Москве и ряде других городов прошёл Парад Победы. Кроме того, в регионах провели целый ряд акций. В частности, в Волгограде портреты ветеранов провезли на теплоходах по Волге. За пределами России акции прошли более чем в 40 странах мира, в них приняли участие десятки тысяч человек.