Луганск, 6 ноября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Герой России полковник Рустам Сайфуллин, получивший два ранения в зоне спецоперации, вернулся на фронт, чтобы поддержать свой полк.

РИА Новости/Владимир Трефилов Герой России полковник Рустам Сайфуллин

Об этом он сообщил 6 ноября «РИА Новости». Полковник уверен, что офицеры, получившие увечья в бою, обязаны «передать свой опыт молодёжи, молодым командирам». Свой полк Сайфуллин назвал боевой семьёй, рядом с которой он «дышит полной грудью».

«Почему я вернулся на СВО, невзирая на полученные ранения? Я не имею права отлёживаться где-то дома, жалеть себя, лёжа на кровати», — сказал Сайфуллин.

Как сообщало ИА Регнум, уроженец Тюменской области Рустам Сайфуллин в 2022 году командовал 40-м инженерно-сапёрным полком 41-й общевойсковой армии. Первый раз он был ранен под Черниговом, где вместе со своим подразделением обеспечивал переправу для группировки российских войск через Десну. Второе ранение Сайфуллин получил при освобождении территорий ЛНР в районе реки Северский Донец. Офицер продолжал командовать своими подразделениями под огнём противника, его бойцы справились с задачей по переправе через реку.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил Сайфуллину звезду Героя России в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка. Полковнику была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.