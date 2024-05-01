Красногорск, 1 мая, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк на транспорте» стартовала в Подмосковье 1 мая. Отправились в рейс первые пассажирские автобусы с портретами участников Великой Отечественной войны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Добровольцы регионального отделения Бессмертного полка вручали пассажирам Георгиевские ленты и закладки для книг с героическими историями тех участников войны, чья жизнь была связана с Подмосковьем.

«Второй год подряд семейные герои жителей Московской области будут сопровождать пассажиров по маршрутам Подмосковья. В прошлом году в автобусах было расклеено 500 портретов, в этом — уже 2500. Акция очень востребована, всего лишь за несколько дней жители прислали более 3000 историй с фотографиями семейных героев, все они будут размещены в архиве Бессмертного полка России на сайте polkrf.ru», — рассказал руководитель штаба Бессмертного полка России в Московской области, член Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов.

Его прадед Анатолий Анисимов— участник сражений на Курской дуге, он совершил подвиг и был награжден медалью «За отвагу», но домой с войны не вернулся.

В 2023 году автобусы с портретами семейных героев жителей Подмосковья курсировали с 9 по 13 мая, в текущем году акция «Бессмертный полк в автобусах» пройдет с 1 по 12 мая.

«Мы благодарны жителям Московской области, которые передали истории и портреты своих семейных героев. В этом году снова проводим акцию с привязкой к городским округам, в которых проживают семьи героев, или откуда уходили на фронт участники войны», — прокомментировал начальник Управления по связям с общественностью АО «Мострансавто» Евгений Богук.

В 2023 году шествие Бессмертного полка в Подмосковье массово прошло на транспортных средствах разных размеров, форматов и назначений. Портреты семейных героев размещались на автомобилях и автобусах, тракторах и квадроциклах. В 2024 году все удобные форматы сохранились. Акция проводится региональным отделением Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Московской области совместно с АО «Мострансавто» при поддержке правительства Московской области.

Как сообщало ИА Регнум, в России в преддверии Дня Победы стартовала акция «Стена Памяти», в рамках которой по всей стране на базе различных учреждений открываются специальные стенды. К ним может прийти любой желающий и прикрепить портрет своего Героя. В преддверии Дня Победы Стены Памяти откроются и за рубежом, в частности, в Египте — на территории Русского дома в Каире. Стена будет представлена в виде большой Георгиевской ленты, на которой будут прикреплены портреты Героев. Всероссийская акция «Стена Памяти» пройдёт в регионах России и за рубежом с 1 по 12 мая. В 2023 году было открыто более 10 тысяч стендов, на которых все желающие могли разместить портреты своих Героев.