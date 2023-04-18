Москва, 18 апреля, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Традиционного очного шествия «Бессмертный полк» в России в этом году не будет. В регионах пройдут альтернативные мероприятия. Об этом 18 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Елену Цунаеву.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк»

«Не будет. К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, [в частности] Республика Крым», — дала Цунаева ответ на вопрос о том, будет ли организовано традиционное очное шествие по улицам городов.

Депутат уточнила, что всем желающим предлагается разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения. Цунаева выразила уверенность, что, несмотря на отмену традиционного шествия, праздник всё равно удастся.

Шествие «Бессмертный полк» проводится с 2012 года. 9 мая потомки победителей каждый год выходят на улицы городов и сёл с портретами своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос участия Владимира Путина в акции «Бессмертный полк» в этом году пока остаётся открытым.