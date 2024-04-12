С 10 апреля 2024 года Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию плодоовощной продукции из Гагаузской автономии Республики Молдова. Это можно считать крупным успехом команды башкана (главы) автономии Евгении Гуцул. Ведь в отношении аналогичных поставок из остальной части Молдавии в Россию действует запрет.

Иван Шилов ИА Регнум

Весть о разблокировании стратегически важного аграрного экспорта озвучила сама Гуцул прямо в кишинёвском аэропорту, куда она в среду вернулась из Москвы.

«Россия в очередной раз протягивает нам руку помощи. А властям в Кишинёве всё труднее сдерживать раздражение и врать про то, что они заботятся о Гагаузии», — заявила политик.

Башкан сообщила и о существенных подвижках в переговорах с «Газпромом» по поводу поставок «голубого топлива» в автономию по льготному тарифу.

Но настоящую интригу породило подписание соглашения о сотрудничестве между властями автономии и фактически государственным российским Промсвязьбанком.

Согласно ему, гагаузские пенсионеры и работники бюджетной сферы смогут получать надбавки на открытые банком карты платёжной системы «Мир». Речь идёт о двадцати тысяч пенсионерах и пяти тысяч педагогов, врачей, правоохранителей.

Эксперты задаются вопросом, каков будет механизм перечисления этой субсидии конечным получателям, поскольку платёжная система «Мир» в Молдавии находится под запретом. Местные банки с ней сейчас не работают.

В любом случае, такие результаты двух весенних визитов башкана в Россию с воодушевлением воспринимаются у неё на родине. Прорыв на российском направлении явно поспособствовал консолидации политических элит Гагаузии.

В Москве Гуцул сопровождал спикер Народного собрания (парламента) автономии Дмитрий Константинов. Ещё несколько месяцев назад этот аксакал региональной политики блокировал утверждение Исполкома (правительства), предлагаемого башканом, а теперь активно помогает главе автономии.

Авторитет Гуцул признают и бывшие президенты Молдавии, пришедшие к власти на пророссийских лозунгах, Владимир Воронин и Игорь Додон. В марте они посетили Гуцул в столице автономии Комрате и обсуждали с ней ситуацию в стране.

37-летняя лидер Гагаузской автономии быстро набирает политический вес. В немалой степени этому, как ни странно, способствуют и действия нынешнего президента Молдавии Майи Санду.

Вопреки действующему законодательству, глава государства так и не включила Гуцул после избрания башканом в состав Высшего совета безопасности и правительства Молдавии.

На голову регионального лидера сыплются обвинения в связях с «коррупционными структурами». Под «структурами» имеется в виду скрывающийся на территории Турции, России и Израиля молдавский бизнесмен Илан Шор.

Однако такие действия президента, имеющего крайне низкий рейтинг в Гагаузии, популярности регионального лидера никак не уменьшают. И даже наоборот, придают Гуцул ореол борца с кишинёвским режимом, который различными средствами добивается ограничения прав Гагаузской автономии.

К тому же башкан не боится возвышать голос на прорумынские силы в Молдове.

Большой резонанс вызвало её высказывание о готовности вернуться к независимой Гагаузской республике (существовавшей в 1990-94 годах), если Республика Молдова приступит к объединению с Румынией. «Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас» — добавила лидер Гагаузии. Не исключает Гуцул и обращения за военной помощью к России, если Кишинёв попытается силой передать гагаузов под власть Бухареста.

К примеру, на днях Санду фактически обвинила Гагаузию в иждивенчестве за счёт молдавских ресурсов. «Несмотря на то что Гагаузия не участвует в формировании государственного бюджета, регион получает трансферты из него», — публично сказала президент.

То, что Кишинёв и Комрат разделяют не просто политические, а мировоззренческие противоречия, подтвердил и очень скоротечный визит Санду в Гагаузию 10 апреля, пока башкан находилась в Москве.

Глава государства провела совещание с мэрами трёх крупнейших муниципалитетов и молдавскими чиновниками в регионе, а также встретилась со студентами и преподавателями Комратского университета.

Здесь президент фактически агитировала в пользу ей же инициированного референдума о евроинтеграции Молдавии. Его планируется провести в один день с очередными президентскими выборами, 20 октября.

Санду идёт на эти выборы и таким совмещением стремится сделать именно геополитическую проблематику основной темой выборов. Поскольку во внутренней политике ей похвастаться особо нечем.

Между тем, исход референдума пока не очевиден. Согласно социологическому опросу, проведённому в Молдавии Международным республиканским институтом (США), принять участие в референдуме намерены 56% граждан. Из них за гипотетическое членство республики в ЕС готовы проголосовать меньше половины — 48%.

Если такой сценарий воплотится на практике, то это подорвёт так пока и не начавшиеся переговоры по присоединению Молдавии к ЕС, а также положит конец политической карьере самой Санду. В связи с этим она и вынуждена не игнорировать даже такой евроскептический регион, как Гагаузия.

И даже общение со студентами для президента отнюдь не стало «тёплой ванной». Весьма необычно для неё было вести разговор на русском языке. Она даже намекнула молодым гагаузам, что русский они знают лучше, чем родной язык.

Пришлось ей ответить и на весьма неудобный вопрос об обязательствах, которые берёт на себя республика, провозглашая присоединение к ЕС.

Дело в том, что на референдум фактически вынесена новая статья конституции «Интеграция в Европейский союз». Согласно ей, Молдавия может передавать определённые полномочия структурам ЕС, если за это выскажется простое большинство (51) депутатов парламента.

Примечательно, что аналогичная статья в конституции Румынии, на которую старается равняться пропрезидентская партия PAS, предусматривает принятие аналогичных решений голосами 2/3 членов обеих палат парламента.

«Мы хотим со всеми дружить… Нам не нравятся российские танки, но против России у нас ничего нет», — вынуждена была парировать упрёк в ухудшении отношений с Москвой лидер Молдавии.

Но, судя по всему, это не слишком убедило местную публику, поскольку разрыв экономических и культурных связей Молдавии и России начался ещё до СВО — сразу после победы Санду на выборах в 2020 году.

По итогам состоявшегося общения лидер Молдавии сделала вывод, что в автономном регионе «много дезинформации» и обещала вернуться, чтобы её опровергнуть. Возможность личной встречи с главой Гагаузии она фактически исключила.

Такое поведение госпожи президента может показаться безрассудным. Ведь вместо того чтобы сглаживать противоречия в обществе, она, напротив, усиливает их. Но на самом деле её действия вполне прагматичны.

На выборах она во что бы то ни стало должна не допустить появления сильного конкурента «справа», в прорумынском политическом спектре. Поэтому примирительный тон в отношениях с Гагаузией и возврат к «многовекторности» во внешней политике для неё непозволителен.

Всё это говорит о том, что в Республике Молдова существуют две политических нации с различными ценностями, лидерами и взглядами на будущее. И только лишь международно признанные границы, унаследованные от Советской Молдавии, пока удерживают их вместе.