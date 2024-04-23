Москва, 23 апреля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Запросы на проведение шествия «Бессмертный полк» в очном формате направлены из 60 стран. Об этом 23 апреля сообщила депутат Госдумы, сопредседатель штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева на пресс-конференции.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

«По нашей информации, в настоящий момент в 60 странах направлены запросы на проведение «Бессмертного полка» в очном формате в соответствии с действующим законодательством этих стран», — сказала она.

Как ранее передавало ИА Регнум, Цунаева сообщила, что шествие «Бессмертный полк» в 2024 году не будут проводить в очном формате. Такое решение принято из соображений безопасности.

Ранее власти Крыма заявили, что Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» не будут проводиться в 2024 году по соображениям безопасности. Глава республики Сергей Аксёнов отметил, что, несмотря на это, крымчане воздадут дань уважения ветеранам и почтят память погибших.