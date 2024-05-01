Москва, 1 мая, 2024, 19:59 — ИА Регнум. В России стартовала акция «Стена Памяти», в рамках которой по всей стране на базе различных учреждений открываются специальные стенды. К ним может прийти любой желающий и прикрепить портрет своего Героя. Об этом 1 мая сообщила ИА Регнум пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Телеграм-канал «Волонтеры Победы»

Старт акции дали «Волонтёры Победы» и «Бессмертный полк России». Открытие состоялось в Музее Победы в Москве

Телеграм-канал «Волонтеры Победы»

С приветственным словом к участникам акции обратилась депутат Госдумы, председатель Центрального штаба движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко. Она отметила, что акция помогает выразить благодарность ветеранам и понять, что сегодняшнее настоящее — это результат их героических усилий.

«Мы обязаны сохранять историческую правду, передавать её от поколения к поколению, чтобы такие страшные страницы прошлого никогда не повторились. Сейчас, как и тогда, Россия стоит перед лицом новых вызовов. Именно понимание истории позволяет нам с полной ответственностью и сознанием подходить к действиям, обеспечивающим мир и стабильность на наших границах», — сказала она.

На открытии акции присутствовала жительница блокадного Ленинграда Ирина Георгиевна Булина. Она родилась 30 августа 1933 года и провела в блокаде самую страшную зиму с 1941 на 1942 год. 1 апреля 1942 года по ледовой дороге её эвакуировали в Тюмень. Сегодня она является автором более 150 научных публикаций и более 20 изобретений, четыре из которых защищены патентами.

Телеграм-канал «Волонтеры Победы»

«Кем бы вы ни стали в будущем, прежде всего изучайте свою историю, которую нельзя переписывать и искажать — надо её помнить. Примите эстафету от нашего уходящего поколения и передайте её своим будущим поколениям!» — обратилась Ирина Георгиевна к участникам акции.

В преддверии Дня Победы Стены Памяти откроются и за рубежом, в частности, в Египте — на территории Русского дома в Каире. Стена будет представлена в виде большой Георгиевской ленты, на которой будут прикреплены портреты Героев.

Всероссийская акция «Стена Памяти» пройдёт в регионах России и за рубежом с 1 по 12 мая. В 2023 году было открыто более 10 тысяч стендов, на которых все желающие могли разместить портреты своих Героев.

Как ранее сообщало ИА Регнум, к Всероссийской акции «Движения первых» «Окна Победы» присоединились тысячи ребят из 89 регионов России, федеральные и региональные ведомства, учреждения здравоохранения и образования, крупные предприятия. Стартовавшая 17 апреля акция направлена на сохранение памяти о событиях истории страны и подвиге героев Великой Отечественной войны. Участники движения по всей стране размещают на окнах домов, общественных и учебных заведений наклейки, посвящённые Дню Победы, отдавая дань памяти героизму и смелости ветеранов и советских солдат.

Ранее Центральный штаб «Бессмертного полка России» объявил, что решил не проводить традиционное шествие в очном формате в связи с угрозами общественной безопасности. Почтить память героев каждый сможет другими способами, и не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — в период перед празднованием Дня Победы.