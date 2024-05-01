Астана, 1 мая, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Власти Алма-Аты второй год подряд отказались дать разрешение на посвящённое памяти ветеранов Великой Отечественной войны шествие в День Победы. Об этом рассказал один из организаторов акции Мурат Абдушкуров.

РИА Новости/2024

По словам Абдушкурова, которые привела «Газета.Ru», городская мэрия отказалась дать разрешение на проведение такой акции, мотивируя это неспокойной обстановкой в мире и внутри Казахстана, а также возможностью провокаций.

«Акимат (мэрия.— Прим. ред.) не даёт разрешения на проведения шествия… Акимат хочет перестраховаться»,— сказал он.

Организатор уточнил, что из-за этого памятное шествие ко Дню Победы «Поклонимся героям» в 2024 году состоится в онлайн-режиме и продлится до 22 июня.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 мая МВД Киргизии сообщило, что в этом году в республике 9 мая не будут проводить шествие «Бессмертного полка». Уточнялось, что такое решение приняли из-за угрозы общественной безопасности.

Глава Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович 25 апреля сообщил, что участники шествия «Бессмертный полк» в Кишинёве не смогут в День Победы собраться на главной площади города. Он добавил, что местные власти решили предоставить площадь 9 мая организаторам мероприятий в честь Дня Европы.

Глава нацполиции Молдавии Виорел Чернэуцяну 23 апреля заявил, что жителей страны будут штрафовать за ношение 9 мая георгиевских лент. По его словам, ленты считаются запрещённой символикой в республике.