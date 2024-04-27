Москва, 27 апреля, 2024, 13:36 — ИА Регнум. К Всероссийской акции «Движения первых» «Окна Победы» присоединились тысячи ребят из 89 регионов России, федеральные и региональные ведомства, учреждения здравоохранения и образования, крупные предприятия. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба движения.

РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Всероссийская акция «Окна Победы», стартовавшая 17 апреля, направлена на сохранение памяти о событиях истории страны и подвиге героев Великой Отечественной войны. Участники движения по всей стране размещают на окнах домов, общественных и учебных заведений наклейки, посвящённые Дню Победы, отдавая дань памяти героизму и смелости ветеранов и советских солдат.

Отмечается, что для участников акции было разработано свыше 30 трафаретов наклеек, на которых изображены символы Великой Победы — георгиевские ленточки, голуби и гвоздики, знаменитые памятники — «Алёша», «Родина-мать зовёт!» и другие, а также дата и название праздника.

Одними из первых в Москве акцию поддержали Государственная дума РФ и Министерство просвещения РФ. Так, окна здания Министерства просвещения украсил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. В Госдуме к акции присоединились заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова, председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Уточняется, что в ближайшее время к акции присоединятся Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство финансов и Министерство иностранных дел.

Акцию «Окна Победы» также поддержали в Музее Победы на Поклонной горе и в Музее космонавтики. Участники движения вместе с сотрудниками этих учреждений разместили патриотические трафареты на окнах музеев. «Окна Победы» также появились в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете, где прошла торжественная церемония, в которой приняли участие студенты и ректор МАДИ Артём Ажгиревич.

Акция была поддержана и крупными государственными и частными российскими компаниями. Например, трафареты с символами воинской славы, поздравления с Днём Победы были наклеены на окнах поездов. Сотрудники одной из крупнейших российских издательских компаний «Эксмо» вместе с активистами Движения разместили трафареты на окнах центрального офиса компании в Москве.

К акции присоединились тысячи ребят из всех регионов России. В Джанкойском районе Республики Крым активисты движения украсили окна историко-краеведческого музея, в Чувашской Республике символы Великой Победы были размещены в Канашском транспортно-энергетическом техникуме.

Праздничные трафареты были размещены на окнах здания управления ГИБДД по Свердловской области, здания Совета ветеранов посёлка Панино в Воронежской области, музея боевой славы школы № 9 города Новочебоксарска в Чувашской Республике, Областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской в Оренбургской области и других локациях. В Бурятии активисты помогают в проведении акции детским садам, домам престарелых и реабилитационным центрам.

К акции присоединились все 46 тысяч первичных отделений «Движения первых». Школьники вместе с родителями, учителями, наставниками украшают окна квартир, домов, университетов, школ и предприятий.

2 мая к акции присоединятся сотрудники центрального офиса «Движения первых» в Москве, они вместе со своими детьми наклеят патриотические трафареты на окнах бизнес-центра «Садко».

Акция «Окна Победы» проводится «Движением первых» каждый год и охватывает всю Россию. В 2023 году участники движения украсили более миллиона окон по всей России. Присоединиться к акции могут все желающие через активности «ВКонтакте» «Окна Победы».

Как передавало ИА Регнум, в Москве на Красной площади стартовала репетиция парада Победы. Доступ на главную площадь столицы временно ограничен. Организаторы уже установили на месте проведения парада трибуны для гостей.

Министр обороны России Сергей Шойгу информировал, что в параде Победы в Москве примут участие более девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация.

МВД РФ сообщило, что в период празднования Дня Победы приоритетное внимание будет уделено антитеррористической защищённости.

Центральный штаб «Бессмертного полка России» объявил, что решил не проводить традиционное шествие в очном формате в связи с угрозами общественной безопасности. Почтить память героев каждый сможет другими способами, и не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — в период перед празднованием Дня Победы.

Одним из форматов в текущем году станет «Бессмертный полк на передовой». Участники специальной военной операции вспомнят своих родных, воевавших с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, они запишут видеопоздравления своим родителям, детям, братьям и сёстрам.

В Москве парк «Зарядье» запустил мультимедийную выставку ко Дню Победы. Там работает шесть интерактивных зон, где можно узнать всё о легендарном танке Т-34, который был участником Великой Отечественной войны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможности «Движения первых» должны быть доступны повсеместно, в том числе для ребят из Донбасса и Новороссии. Президент подчеркнул важность того, чтобы люди с самого детства чувствовали себя частью большой страны с её богатейшей историей и великой культурой, с теми непреходящими ценностями, которые во все времена служили людям опорой и поддержкой, с широким пространством для самореализации.

Региональные отделения «Движения первых» созданы во всех 89 субъектах РФ, также в стране работают почти 39 тысяч первичных отделений — в образовательных учреждениях и других организациях, работающих с детьми и молодёжью.

Закон о создании Российского движения детей и молодёжи был подписан президентом в июле 2022 года. Идея создания единой организации обсуждалась на протяжении долгого времени, на различных форумах и крупных проектах её выдвигали и сами дети и подростки.

Ранее «Движение первых» запустило акцию «Театральное закулисье», направленную на формирование уважения к русской культуре. Школьники из более чем 34 регионов посетят знаменитые театры, познакомятся с экспертами театральной сферы, больше узнают о театральном искусстве и смогут определиться с будущей профессией. Одним из флагманских проектов движения стала «Школьная классика». В рамках этого проекта и реализуют акцию «Театральное закулисье». Он нацелен на раскрытие творческого потенциала молодёжи и формирование чувства уважения к культурному наследию страны. Молодёжные театральные коллективы по всей стране участвуют в мастер-классах от Театрального института имени Бориса Щукина, создают постановки, а также участвуют в театральных фестивалях.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей 26 апреля в Санкт-Петербурге назвал День Победы священным праздником для всех россиян. Он поздравил членов Совета с наступающими праздниками, со священным Днём Победы. Российский лидер пожелал им успехов в предстоящей масштабной работе в интересах России и российского народа.