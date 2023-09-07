Москва, 7 сентября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Герой России полковник Рустам Сайфуллин, который дважды получал ранения в зоне специальной военной операции, заявил, что хотел бы вернуться на передовую.

Владимир Трефилов/РИА Новости Герой России полковник Рустам Сайфуллин

Сейчас офицер проходит восстановление после второго ранения.

«Я вот скажу, когда находился в госпитале, я через семь месяцев встал на ноги, просто встал на ноги. И многие врачи были, мягко так скажем, удивлены. Поэтому я сейчас прилагаю максимально усилия, чтобы как можно быстрее восстановиться и встать в строй, потому что, имея опыт, который приобретён за более чем двадцатилетний стаж, я не имею права, просто… я обязан передать данный опыт», — сказал военнослужащий в интервью РИА Новости.

Сайфуллин подчеркнул, что бойцы, получившие тяжелые ранения, не имеют права сдаваться, поскольку на них смотрит молодое поколение офицеров, и опытные военные должны быть примером.

Полковник в зоне спецоперации командовал 40-м инженерно-сапёрным полком 41-й общевойсковой армии. Звания Героя России он получил за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

Первый раз офицер Сайфуллин был ранен под Черниговом, где вместе со своим подразделением обеспечивал переправу для группировки российских войск через Десну. Второй раз он получил ранения при освобождении территорий ЛНР в районе реки Северский Донец.

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