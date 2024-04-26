Москва, 26 апреля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. В период празднования Дня Победы приоритетное внимание будет уделено антитеррористической защищённости. Об этом 26 апреля сообщили в МВД России.

Управление вневедомственной охраны

Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой провёл заседание оперативного штаба по профилактике правонарушений.

«Горовой дал указание уделить приоритетное внимание обеспечению антитеррористической защищённости мест массового пребывания граждан при проведении запланированных мероприятий», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделениям центрального аппарата МВД и его территориальных органов был дан ряд поручений по итогам анализа оперативной обстановки.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Центральный штаб «Бессмертного полка России» объявил, что решил не проводить традиционное шествие в очном формате в связи с угрозами общественной безопасности. Почтить память героев каждый сможет другими способами, и не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — в период перед празднованием Дня Победы.

В Петербурге в День Победы военный парад проведут в очном формате, также в городе состоится праздничный салют, при этом акция «Бессмертный полк» пройдёт онлайн, сообщил губернатор Александр Беглов. В свою очередь Министерство просвещения России рекомендовало провести 9 мая в школах торжественные линейки, посвящённые Дню Победы.

Власти Крыма, в свою очередь, ранее заявили, что Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» не будут проводиться в 2024 году по соображениям безопасности. При этом глава республики Сергей Аксёнов отметил, что, несмотря на такое вынужденное решение, крымчане воздадут дань уважения ветеранам и почтят память погибших.