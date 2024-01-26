Материалы с тегом ««Бессмертный полк»»
Победитель конкурса народных сценариев провела урок о блокадном Ленинграде
Победитель Всероссийского конкурса народных сценариев, объявленного движением «Бессмертный полк России», в номинации «Сценарий для школьного урока» Елена Федотова ― главный библиотекарь «Центра культуры и досуга Викуловского района» Тюменской области — провела открытый урок о блокадном Ленинграде...
26 января 2024
Представители «Бессмертного полка» из СКФО обсудили работу с молодёжью
Отделения общественной организации «Бессмертный полк России» из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) обсудили новые подходы к работе с молодёжью в ходе сессии «Вместе Zа правду», прошедшей в Пятигорске, сообщила пресс-служба организации. С приветственным словом к участникам сессии...
21 октября 2023
Эстония оставила в силе решение о высылке организатора «Бессмертного полка»
Государственный суд Эстонии не принял в производство кассационную жалобу одного из организаторов «Бессмертного полка» Алексея Есакова, который добивался отмены решения о своей депортации в Россию. Об этом 11 сентября сообщил портал государственного телерадиовещания ERR. «Государственный суд Эстонии...
11 сентября 2023
В Волгограде акцию «Бессмертный полк» провели на теплоходах
Акция «Бессмертный полк» в Волгограде 9 мая прошла в нескольких форматах, портреты ветеранов провезли в том числе на теплоходах по Волге. Шествие началось на площади Павших Борцов после завершения военного парада. Участие в акции приняли несколько тысяч человек. Они прошли по центральным улицам...
9 мая 2023
В Киргизии в шествиях «Бессмертного полка» приняли участие 60 тыс. человек
Шествия «Бессмертного полка» проходят в городах Киргизии. В шествиях 9 мая принимают участие более 60 тысяч человек. Шествие сопровождается музыкой и песнями военных лет: поют «Катюшу», «Смуглянку», гимн СССР, «День Победы». В целях безопасности в Бишкеке запретили снимать акцию с беспилотников —...
9 мая 2023
В Париже провокаторы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк»
В акции «Бессмертный полк» в Париже приняли участие порядка 200 человек. На кладбище Пер-Лашез сотрудники правоохранительных органов пресекли действия провокаторов, которые пытались сорвать возложения цветов. Об этом сообщает РИА Новости. По его информации, акция стартовала в 14:00 по местному...
8 мая 2023
В российских школах 4 мая пройдёт акция «Бессмертный полк»
Во всех школах России 4 мая состоится торжественная линейка, посвященная 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, которая впервые пройдёт в формате акции «Бессмертный полк». Об этом 2 мая сообщили журналистам в пресс-службе Росдетцентра. «Учебный день 4 мая 2023 года во всех...
2 мая 2023
Власти Якутии отменили традиционное шествие «Бессмертного полка»
Власти Якутии решили не проводить в этом году традиционное шествие «Бессмертного полка», сообщил 24 апреля председатель Общественной палаты республики Саха (Якутия) Николай Бугаев. «Все жители нашей республики и страны, кому дорога память о своих героических предках, могут стать участниками акции в...
24 апреля 2023
Автовладельцы смогут размещать фото героев «Бессмертного полка» на машинах
Автовладельцев не будут штрафовать за портреты героев войны на «Бессмертном полку», установленные на автомобилях, сообщили в пресс-службе МВД России. «МВД России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться...
19 апреля 2023
Организаторы отменили шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате
Традиционного очного шествия «Бессмертный полк» в России в этом году не будет. В регионах пройдут альтернативные мероприятия. Об этом 18 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Елену Цунаеву. «Не будет. К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, [в частности] Республика...
18 апреля 2023
Организаторы отменили шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате
Традиционное очное шествие «Бессмертного полка» в России в 2023 отменено. Об этом 18 апреля сообщили организаторы мероприятия. «Как такового формата привычного [шествия] не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — заявила...
18 апреля 2023