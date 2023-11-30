Материалы с тегом «День Победы»
Обвиняемый в подготовке теракта на 9 Мая в Херсоне получил 12 лет
Фигуранта дела о подготовке теракта в День Победы, 9 мая в Херсоне Павла Запорожца Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии, сообщили 30 ноября в суде. Гражданина Украины Запорожца признали виновным в подготовке теракта против мирного населения и российских военных — участников...
30 ноября 2023
Объявлены победители международной премии «Готов к Победам»
На Международном форуме Волонтёров Победы, проходившем с 9 по 12 ноября в Нижнем Новгороде, объявили лауреатов премии. В конкурсном отборе приняли участие более тысячи команд и добровольцев, занимающихся сохранением исторической памяти по всей России и в зарубежных странах, говорится в пресс-релизе...
12 ноября 2023
Путин призвал отметить 80-летие Победы ярко и торжественно
Праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, необходимо провести не только ярко и торжественно, но и наполнить их глубоким содержанием. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа»...
5 сентября 2023
Путин подписал указ о подготовке празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации. В указе отмечено «всемирно-историческое значение победы советского народа в Великой...
31 июля 2023
Захарова отреагировала на штрафы в Латвии за поздравления с Днём Победы
Инициативу латвийских властей ввести штрафы за поздравления с 9 Мая прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Диктатура либерализма с нацистскими корнями», — написала она в своём Telegram-канале. Захарова напомнила, что латвийская госполиция штрафует жителей страны на...
10 июля 2023
Власти Латвии начали штрафовать за поздравление в соцсетях с Днём Победы
Латвийцам начали приходить уведомления о штрафах за поздравления с Днём Победы 9 Мая в социальных сетях, пишет 9 июля латвийский интернет-портал Delfi. Издание отмечает, что рассылка имеет массовый характер. Полиция ссылается на мониторинг соцсетей, проведённый Службой государственной безопасности...
9 июля 2023
В Токио отреагировали на принятие в России закона о Дне Победы над Японией
Принятый в России закон о Дне Победы над милитаристской Японией и окончании Второй мировой войны может якобы вызвать антияпонские настроения в России и антироссийские — в Японии, считает генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно. «Нам известно, что принят такой закон. По поводу...
26 июня 2023
Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы
Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на Украине с 9 на 8 мая, следует из информации, представленной на сайте Верховной рады. Вместо Дня памяти и победы над нацизмом в стране 9 мая будут праздновать День Европы. В соответствии с текстом документа...
12 июня 2023
Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы в стране с 9 на 8 мая. Это следует из данных на сайте Верховной рады. В карточке законопроекта говорится, что его возвратили 12 июня с подписью украинского лидера. Согласно документу, в статью украинского...
12 июня 2023
Азаров назвал ошибкой перенос празднования Дня Победы на Украине на 8 мая
Принятое украинскими властями решение о переносе празднования Дня Победы на Украине с 9 на 8 мая — это ошибка. Об этом 31 мая заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Как отметил Азаров на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и...
31 мая 2023
Верховная рада Украины поддержала отказ от празднования Дня Победы 9 мая
Депутаты Верховной рады Украины 29 мая на заседании проголосовали за то, чтобы перенести празднование победы над нацизмом с 9 на 8 мая. Об этом сообщил один из депутатов от партии «Голос» Ярослав Железняк в своём Telegram-канале. «С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и...
29 мая 2023
Всероссийский конкурс «Послы Победы. Ленинград» стартует 30 мая
Старт Всероссийскому конкурсу «Послы Победы». Ленинград» будет дан 30 мая. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба движения «Волонтёры Победы». Отмечается, что победители конкурса примут участие во всероссийском слёте «Память поколений», также они помогут в сопровождении парада в честь Дня...
26 мая 2023
На сайте Зеленского появилась петиция с требованием отменить День Европы
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая. «Наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского Союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник», — говорится в тексте...
12 мая 2023
Патрушев обсудил международную повестку с коллегой из Израиля
Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев провёл телефонные переговоры с советником премьер-министра, председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби. Об этом 11 мая сообщали в пресс-службе аппарата СБ РФ. Согласно опубликованным данным, стороны обсудили...
11 мая 2023
Вассерман пожалел, что солиста группы «Би-2» нельзя лишить гражданства РФ
Солист группы «Би-2» Лёва (настоящее имя Егор Бортник ) вошёл в число тех людей, которых следовало бы лишить гражданства Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал высказывания этого исполнителя о том, что победа...
11 мая 2023
Российский генерал уточнил слова о летевших на Москву 9 Мая БПЛА
Информация о 100 беспилотниках, которые якобы летели на Москву 9 мая, является непроверенной. Об этом заявил генерал-майор авиации, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой. «Информация о 100 украинских дронах, якобы летевших на Москву 9 мая, является непроверенной», — сказал он...
11 мая 2023
Полковник Кнутов оценил на пятёрку работу российских систем ПВО 9 мая
Российские системы противовоздушной обороны остаются эффективными для борьбы с украинскими беспилотниками, считает военный историк, директор музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он на пятёрку оценил работу комплексов ПВО в День Победы, когда Киев около ста раз пытался атаковать Москву...
11 мая 2023
Российский генерал рассказал о попытках ВСУ атаковать Москву 9 Мая
Вооружённые сил Украины 9 Мая предприняли около 100 безуспешных попыток атаковать Москву, заявил генерал-майор авиации, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой. По его словам, в сторону российской столицы было запущено порядка 100 дронов, которые либо обезвредили, либо уничтожили с...
11 мая 2023
В Белоруссии задержанные в подготовке терактов на 9 Мая признали вину
Все задержанные, подозреваемые в подготовке терактов на День Победы в Белоруссии, находятся в СИЗО и уже признали вину, сотрудничая со следствием. Об этом сообщил гостелеканал ОНТ. Как пояснили журналисты, все задержанные обвиняются по статьям УК Белоруссии о государственной измене и «акте...
10 мая 2023
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер в День Победы посетил приём в посольстве России
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и его супруга Со Ен Шрёдер-Ким вечером 9 мая посетили посольство России в Берлине. Об этом пишет Bild. Уточняется, что российскую дипмиссию также посетили и другие немецкие политики, включая представителей партии «Альтернатива для Германии» и «Левой партии», а...
10 мая 2023