Бишкек, 1 мая, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Власти Киргизии приняли решение не проводить шествие «Бессмертного полка» ко Дню Победы в республике в 2024 году из-за угрозы общественной безопасности. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба киргизского министерства внутренних дел.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

В ведомстве заявили, что для обеспечения общественного порядка и безопасности принимают комплекс мер по предупреждению и предотвращению рисков правонарушений и преступлений в местах массового скопления людей.

«Учитывая угрозы общественной безопасности, было принято решение не проводить шествие «Бессмертного полка» в Киргизии», — проинформировали в МВД.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля глава Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович рассказал, что участники шествия «Бессмертный полк» ко Дню Победы в Кишинёве не смогут 9 мая собраться на главной городской площади. По его словам, кишинёвские власти приняли решение предоставить площадь в этот день организаторам мероприятий в честь Дня Европы.

Глава национальной полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну 23 апреля заявил, что жителей республики будут штрафовать за ношение в день Победы георгиевских лент. Он добавил, что эти ленты считаются запрещённой символикой в стране.

Ранее в этот же день сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», депутат Госдумы Елена Цунаева заявила, что организаторы акции приняли решение не проводить традиционное шествие в очном формате из-за угроз общественной безопасности. Она предложила почтить память героев другими способами, и не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая.