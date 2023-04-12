Симферополь, 12 апреля, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации 1 мая, а также шествия «Бессмертного полка» и военный парад 9 мая. Об этом 12 апреля написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС Россия. Севастополь

Он отметил, что решение по отмене этих праздничных мероприятий было обусловлено соображениями безопасности.

Глава региона уточнил, что, несмотря на это, ветераны не останутся без внимания.

«Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, парад Победы в Москве готовится и планируется к проведению. Представитель Кремля также отметил, что главы субъектов РФ сами принимают решение по проведению либо отмене в регионах парадов на 9 Мая.

«Это прерогатива глав регионов, они принимают решения, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан — это главный и единственный приоритет. Что касается главного парада, он готовится и планируется к проведению», — пояснил Песков.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что День Победы в Курске отметят без проведения военного парада.

5 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в текущем году парада на 9 Мая не будет.