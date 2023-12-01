Дума Волгоградской области 30 ноября приняла закон, определивший, в каком именно порядке следует менять названия сёл и городов региона, включая и областную столицу. Которая, как известно, переименовывалась трижды: Царицын, Сталинград, Волгоград.

Иван Шилов ИА Регнум

Местная новость получила всероссийский резонанс. И именно о Волгограде-Сталинграде, что логично, сразу вспомнили авторы многочисленных комментариев. «Одни написали, что Волгоградская областная дума переименовывает Волгоград в Сталинград, другие — что мы объявляем референдум о переименовании», — заметил спикер облдумы Александр Блошкин.

На деле же, подчеркнул он, речь идёт об общих правилах: вопрос о переименовании решается на местном референдуме. А в случае с Волгоградом, если его решат переименовать в Сталинград или Царицын, — уже на областном референдуме.

Основным инициатором закона, который утвердили депутаты, выступил сам спикер Блошкин, а соавторами стали лидеры всех четырёх фракций облдумы — «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР.

Глава облизбиркома Виктор Черячукин внёс в региональный парламент законопроект, который позволит провести референдум одновременно с выборами президента, в марте 2024 года, сообщило местное издание «Блокнот Волгоград».

Борьба за имя

С предложением вернуть Волгограду имя, которое он носил до 1961 года — Сталинград, в знак уважения памяти героев крупнейшей битвы Великой Отечественной регулярно выступали активисты и функционеры КПРФ, ветеранские объединения и публицисты.

Происходило это как минимум на протяжении последних тридцати лет. В том числе с таким призывом с трибуны Госдумы периодически выступал Геннадий Зюганов. К примеру, в 2015 году (одновременно лидер коммунистов предложил поставить в Москве памятник Сталину) и сравнительно недавно, в октябре 2022-го. «Вернуть Волгограду подлинное имя Сталинграда, которое знают во всем мире и которое олицетворяет нашу победу», — заявил тогда руководитель КПРФ и подчеркнул, что решение «давно перезрело».

На эти призывы всегда следовал одинаковый ответ — у Госдумы нет полномочий менять названия городов, это должны решать региональные власти.

На нужный, региональный уровень идея вышла в январе 2013-го, когда страна отмечала 70-летие Сталинградской битвы. Тогда городская дума Волгограда по инициативе местных единороссов приняла, как казалось, компромиссное решение. На несколько дней, в даты, имеющие отношение к Великой Отечественной, областной центр символически именуется городом-героем Сталинградом, всё оставшееся время — Волгоградом.

Сейчас таких дат — десять. Это в том числе: день памяти жертв массовой бомбардировки Сталинграда, годовщины начала разгрома немецко-фашистских войск и окончания битвы и, разумеется, День защитника Отечества и День Победы (в этом случае город символически переименовывают на два дня, 8 и 9 мая).

Ритуал уже устоялся — к примеру, в этом году, перед 80-летием победы в битве, дорожные указатели «Волгоград» сменили на «Сталинград» на въездах в город.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Почему именно сейчас

Но остаётся вопрос — почему депутаты региональной думы вернулись к вопросу об окончательном переименовании и «решили вопрос» столь оперативно, и именно сейчас, под конец года?

«Не исключено, дело в том, чтобы заложить в областной бюджет деньги под референдум, который пройдёт на всей территории Волгоградской области», — заметил в комментарии ИА Регнум волгоградский политолог Александр Сайгин.

Кроме того, губернатор региона Андрей Бочаров, который был избран в 2014-м и переизбран в 2019-м с весьма убедительными процентами «за» (соответственно 88,5% и 76,8%) сможет закрепить своё реноме, поддержав инициативу, исходящую от ветеранов. На областном уровне создана комиссия, которая собирает предложения ветеранов, опрашивались некие рабочие коллективы, которые высказались «за», добавил волгоградский политолог Сайгин.

Вопрос вышел в публичное поле менее года назад, в декабре 2022-го. Тогда с подачи спикера облдумы единоросса Александра Блошкина ветеранские объединения и другие организации создали общественный совет.

В январе Международный союз бывших малолетних узников фашизма направил обращения к губернатору Бочарову и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву, который возглавляет оргкомитет по празднованию юбилея битвы.

Губернатора области считают сторонником «возвращения Сталинграда», и именно ему приписывают авторство инициативы переименования, отмечал в «Независимой газете» директор аналитического центра Российского общества политологов, координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко.

Но публично глава региона не высказывался ни за, ни против переименования, его официальная позиция неизвестна, уточнил Серенко в комментарии ИА Регнум.

Социология не подтверждает

Спикер облдумы Блошкин, в свою очередь, высказался однозначно. «Если бы сейчас мы провели референдум, «за» возвращение Волгограду имени Сталинград было бы большинство жителей», — заявил 17 ноября глава заксобрания. По его словам, сторонники переименования «проводили независимую, объективную социологию, и людей «за» становилось все больше и больше». Конкретных цифр спикер, впрочем, не привёл.

Иную картину показал опрос ВЦИОМ, чьи результаты были опубликованы 1 февраля. 67% опрошенных жителей Волгограда выступили против переименования города-героя в Сталинград.

21% участников опроса сказали, что переименование будет стоить слишком дорого. Еще 12% заявили, что это не имеет смысла. 11% заявили, что такой шаг не нужен, потому что «не нужно жить прошлым». Чуть более четверти, 26% опрошенных высказались «за» переименование (14% пояснили, что «это наша история», еще 12% — что это «память о подвиге народа в Великой Отечественной войне»).

Результаты соцопроса упомянул и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призвавший взвешенно относиться к инициативе переименования Волгограда в Сталинград. Он напомнил, что в администрации или на уровне главы государства обсуждений по данному вопросу не ведут. Следовательно, решение вопроса — в руках самих волгоградцев.

В связи с замером общественного мнения, который провёл ВЦИОМ, выдвигалось два возражения. Первое — социологическое: опрошено было всего 600 человек в городе с миллионным населением. Андрей Серенко, впрочем, считает, что опрос отражает реальное положение вещей. По мнению волгоградского политолога, «сторонников Сталинграда» в городе как раз около 25–30%, и при этом 10% не возражают против возвращения городу исконного имени — Царицын.

Второе возражение — условно, политическое. Если решать вопрос об имени города надо на уровне региона, то и своё мнение должны высказать жители всей области, а не только лишь одного Волгограда. Такое право жителям региона, как предполагается, и даёт областное заксобрание.

«Если голосование проводить в городе, то пропорция будет одна. Если будет проводиться областной референдум, пропорции могут сильно измениться», — указывает Серенко.

Имя как бренд

При этом городские власти — которые десять лет назад приняли решение о «переименовании по праздникам» — сейчас, по мнению Сайгина, «стараются отмолчаться». «До сих пор в городе не проводилась никакая агитационная кампания ни за, ни против переименования», — в свою очередь отмечает Серенко.

Председатели упомянутой комиссии по переименованию, судя по всему, убеждены: население региона им в большинстве своём доверяет, делает вывод Сайгин. Видимо, исходят из того, что в 2019 году, на последних по времени выборах в областную думу «Единая Россия» выступила сравнительно неплохо, набрав 48%.

«Проводить одновременно с выборами (президента) местные референдумы по закону не запрещено. Более того, с технологической точки зрения это поможет поднять явку, которой Волгоградская область похвастаться в силу социального положения просто не может», — отметил в комментарии волгоградскому «Блокноту» региональный политолог Андрей Гусий.

Но, учитывая результат вциомовского опроса жителей областного центра (а это почти половина жителей региона), есть сомнения, что референдум даст «нужный результат». Если большинство скажет «нет», то «вся инициатива с переименованием рискует превратиться в балаган, о чём законодатели области почему-то не подумали», сокрушается Сайгин.

Судя по обсуждению в региональных соцсетях, даже сторонники Сталинграда считают, что с проведением референдума лучше не спешить, в частности, не привязывать его к президентским выборам — 2024 или к годовщине начала контрнаступления Советской армии (19 ноября). Отмечается, что общественное мнение волгоградцев надо подготовить.

Андрей Серенко, который сам себя относит к сторонникам возвращения названия «Сталинград», считает: упор надо делать не только на апелляции к памяти героев войны — но и на то, что возврат к известному во всём мире имени поможет повысить узнаваемость и символический статус города. И решить многие городские проблемы. «Условно говоря, за протекающие трубы или разбитые дороги в Сталинграде Москва будет спрашивать строже, чем за те же проблемы в Волгограде», — считает координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья.