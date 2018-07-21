Доля граждан России с доходами ниже прожиточного минимума впервые за пять лет сократилась. Министерство труда связывает уменьшение числа бедных с государственной помощью, с помощью людям в трудной жизненной ситуации, в поиске работы, в получении первого или дополнительного профессионального образования, в открытии своего дела и ведении подсобного хозяйства. Благодаря усилиям государства за прошедший 2017 год граждан с доходами ниже прожиточного минимума стало меньше на 0,1%. В 2016-м их было 19,5 млн, а в 2017-м — 19,3 млн (или 13,2%). Для сравнения: в 2012-м эта цифра составляла 10,7%. Если указанные государственные меры и программы, исходя из данных цифр, можно считать эффективными, то они требуют продолжения, а деньги на них в бюджете найдутся.

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Так, по словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогамАндрея Макарова («Единая Россия»), закон о повышении НДС принесет уже в 2019 году около 630 млрд рублей. Макаров сообщает, что деньги пойдут «на решение проблем здравоохранения, образования, инфраструктуры». Сам закон ГД приняла в итоговом, третьем чтении, налог будет повышен с нынешних 18% до 20% с 1 января 2019 года. Льготную ставку в 10% сохранят на отдельные категории товаров, включая медикаменты и детские товары. По прогнозам Центробанка и правительства, повышение НДС усилит и инфляцию, которая превысит целевое значение в 4%, причем, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рост цен начнется уже в текущем году, по причине повышения инфляционных ожиданий от роста ставки налога.

Также на этой неделе Госдума обсудила проект постановления правительства РФ о распределении между регионами 5 млрд рублей в связи с повышением цен на горюче-смазочные материалы. Самая крупная сумма компенсации будет выделена алтайским аграриям.

Плакаты быстро сняли

Пенсионную реформу, несмотря на бешеную пропаганду по телевидению, граждане отказываются принимать за благодеяние. В Ярославле вывесили позорящие плакаты с лицами депутатов Государственной думы от Ярославской области, поддержавших пенсионную реформу.

Депутаты от этой области, представляющие «Единую Россию» и проголосовавшие за повышение, — Александр Грибов, Илья Осипов и Валентина Терешкова. За последнюю местный мэр Владимир Слепцов разве что не проклял авторов плаката, заявив, что они пустое место и провокаторы, и пообещал их наказать. К сожалению, мэр не учел, что критике подверглись не былые заслуги Терешковой, за которые ей честь и хвала, а ее нынешняя поддержка антинародной реформы. Что же касается предложений по изменению пенсионной системы, их в регионах собрано уже более тысячи. Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко привел огромный перечень предложений граждан:

«Озвученные на партийных площадках инициативы содержат предложения по повышению размера пенсий и качества жизни пенсионеров, по формированию списка актуальных для граждан предпенсионного возраста профессий, обеспечению развития системы адресного предоставления социальной помощи, расширению практики переобучения и проведения курсов компьютерной грамотности для людей старшего возраста, обеспечению качественного и максимально полного информирования населения по изменениям пенсионной системы в СМИ и другие».

Предложения вносят представители разных уровней власти, эксперты, общественные и профсоюзные организации. В этой связи нельзя не вспомнить словаДмитрия Медведева, которыми он анонсировал пенсионную реформу:

«Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов».

Судя по внушительному числу и широчайшему охвату поступающих сейчас в ЕР предложений, достаточная серьезность экспертизы вызывает большие сомнения. Это и есть самая главная опасность готовящейся реформы — отсутствие какой бы то ни было базы для ее проведения. Реформу сначала твердо решили принять, причем срочно, а уже потом озаботиться подготовкой инфраструктурной, законодательной и прочей базы для нее.

Кстати, о законодательной базе: одно из поступивших в Минтруд предложений касается введения уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста (который наступает за два года до пенсии). Это предложение привело к горячей дискуссии, в том числе высказываются аргументы, что угроза наказания вынудит работодателей увольнять сотрудников заблаговременно, что лишь усилит безработицу среди пожилых. Предостережение подкрепляется данными интернет-рекрутмента HeadHunter, согласно которым в 2015 году возрастную дискриминацию признали 81% компаний, причем опасный возраст наступает уже в 45 лет. К тому же инициатива не учитывает всей фантазии руководства иных компаний, которому достаточно довести человека до того, что он уйдет сам.

«Инициатива, предложенная Минтрудом, очень похожа на судорожную попытку подсластить горькую пилюлю пенсионной реформы. Это не тот путь. Людей он не устраивает. Необходимо в принципе менять подходы к развитию российской экономики. Но, судя по всему, федеральное правительство к этому абсолютно не готово», — считает лидер сахалинской фракции КПРФ в областном парламенте Юрий Выголов.

Короткой строкой

— Авиакомпании готовы повысить цены на билеты из-за роста стоимости керосина.

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— России предрекли еще один ЧМ из-за инфраструктуры, а три четверти россиян уверены, что мундиаль улучшил отношение к России.

— Без воды и туалета: как в Оренбуржье выживает ветеран войны.

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Анна Рыжкова ИА REGNUM Картонная медалька

Непрестанно трудятся ради блага граждан чиновники Российской Федерации, и вот уже Владимир Жириновскийсчитает необходимым, чтобы для них было установлено специальное звание — «Заслуженный чиновник России». Соответствующее предложение лидер ЛДПР уже направил президенту, пояснив, что «мы все чиновники, занимаем определенную должность и работаем, поэтому надо, чтобы было звание». Что-то есть в этой идее — только почему политик исходит из того, что данное звание непременно окажется почетным? Еще усилить отказ от социалистических завоеваний прошлого — и будет о чем поговорить с советником министра инфраструктуры Украины Надеждой Казначеевой, которая считает соцгарантии пережитками так называемого «совка». А наши чиновники «совок» тоже не любят…