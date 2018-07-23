России предрекли еще один ЧМ из-за инфраструктуры

Москва, , 10:48 — REGNUM Российская Федерация, которая идеально организовала чемпионат мира (ЧМ) по футболу в 2018 году, смогла бы принять еще один мундиаль. Об этом сообщил бывший вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос в интервью «Известиям».

"Имея такую инфраструктуру, можно провести еще один чемпионат мира по футболу, — сказал экс-спортсмен. — Почему бы и нет».

По его мнению, Россия, показавшая себя «футбольной страной», могла бы принять ЧМ в ближайшие 20 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ-2018 в России проходил с 14 июня по 15 июля. Сборная России удалось занять второе место в группе, а также в четвертьфинале турнира переиграть команду Испании (1:1, по пенальти — 4:3). В полуфинал подопечные Станислава Черчесова не пробились, уступив сборной Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4).

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