Три четверти жителей РФ уверены: ЧМ улучшил отношение к России

Москва, , 14:21 — REGNUM Отношение других стран к России должно улучшиться после чемпионата мира по футболу. Так считают 72% жителей РФ, следует из опубликованных 25 июля ВЦИОМ итогов опроса.

Лишь 1% опрошенных полагает, что к России будут относиться хуже. По мнению 83% респондентов, столь крупные спортивные события пойдут России на пользу, тогда как противоположное мнение высказали 13% опрошенных.

60% опрошенных считают, что имидж России стал лучше, а 16% сочли, что ЧМ дал импульс туристической сфере. Также 60% респондентов не жалеют затраченных на проведение чемпионата средств — расходы того стоили.

9% респондентов негативно оценили итоги ЧМ для России. Около половины из них считают, что РФ не окупит траты на турнир, еще треть уверена, что деньги стоило потратить на внутренние нужды. По мнению пятой части опрошенных, за счет ЧМ власти пытались отвлечь людей от реальных проблем, существующих в России.

Опрос проходил 16 июля 2018 года по всей России. В нем участвовали 1600 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, матчи мирового футбольного первенства проходили в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Больше всего болельщиков — 1 млн 870 тыс. человек — посетили фан-зону в Москве. На втором месте петербургские фан-зоны, на третьем — Казань: 1,303 тыс. и 738 тыс. болельщиков соответственно.

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