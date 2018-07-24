Вторник, 24 Июля 2018 года
13:04:35 МСК

Госдума приняла закон о повышении НДС до 20%

Экономика

Изменения вступят в силу с 2019 года

Москва, 24 июля 2018, 11:32 — REGNUM  Закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Налог будет повышен с 1 января 2019 года. НДС теперь будет составлять 20%, однако правительство сохраняет льготную ставку в 10% для отдельных категорий товаров. Речь идет о детских товарах, лекарствах, некоторых продуктах питания и других товарах.

Как отмечали ранее в Центробанке РФ и в самом правительстве, рост НДС разгонит инфляцию — в итоге показатель превысит целевые значения в 4%. По подсчетам правительства, инфляция может достигнуть 4,3%. При этом, как отмечала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рост цен из-за ускорения инфляции проявится уже в 2018 году, то есть до повышения налога — по ее словам, такое развитие событий возможно из-за повышения инфляционных ожиданий от роста ставки налога.

Читайте развитие сюжета: Жириновский назвал повышение НДС самым страшным законом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изменения в Налоговом кодексе РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить