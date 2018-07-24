Госдума приняла закон о повышении НДС до 20%

Москва, , 11:32 — REGNUM Закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Налог будет повышен с 1 января 2019 года. НДС теперь будет составлять 20%, однако правительство сохраняет льготную ставку в 10% для отдельных категорий товаров. Речь идет о детских товарах, лекарствах, некоторых продуктах питания и других товарах.

Как отмечали ранее в Центробанке РФ и в самом правительстве, рост НДС разгонит инфляцию — в итоге показатель превысит целевые значения в 4%. По подсчетам правительства, инфляция может достигнуть 4,3%. При этом, как отмечала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рост цен из-за ускорения инфляции проявится уже в 2018 году, то есть до повышения налога — по ее словам, такое развитие событий возможно из-за повышения инфляционных ожиданий от роста ставки налога.

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