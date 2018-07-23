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Губернатор Севастополя намекнул на досрочный роспуск Заксобрания

Политика

Дмитрий Овсянников считает парламент города «неэффективным и манипулятивным органом»

Губернатор Севастополя намекнул на досрочный роспуск Заксобрания
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь — город-герой

Севастополь, 23 июля 2018, 17:41 — REGNUM  Если депутаты Заксобрания Севастополя не разблокируют бюджетный процесс, в правительстве города рассмотрят варианты дальнейшего развития города без них. Об этом 23 июля журналистам заявил губернатор города Дмитрий Овсянников.

По его словам, деструктивные взаимоотношения городского правительства и Заксобрания, которые сложились в последнее время, добавляют сложностей при реализации программы социально-экономического развития Севастополя.

«Мы доказываем депутатам, что полномочий у нас не больше, чем в других субъектах РФ, что дополнительные полномочия в бюджетном процессе, которые они урезали, это гибкость, возможность строить объекты вовремя. Однако они думают только о зарплатах. Я хочу, чтобы это прекратилось, иначе мы найдём, как дальше развиваться без такого неэффективного манипулятивного органа», — отметил губернатор.

Напомним, ранее директор департамента финансов Севастополя Владимир Штоп заявил о том, что депутаты местного Заксобрания существенно замедлили бюджетный процесс, лишив правительство ряда полномочий.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство и парламент Севастополя опять не могут поделить зарплаты

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