Мэр Ярославля пообещал наказать обидчиков Валентины Терешковой

Ярославль, , 10:29 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Слепцов пообещал наказать авторов плаката с критикой депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом он написал на своей странице в Facebook, одновременно поменяв свой аватар на фото Валентины Терешковой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ярославле на проспекте Октября на заборе появились плакаты с изображениями депутатов ГД, проголосовавших за пенсионную реформу, с надписью «позор». Под изображением Терешковой авторы написали «в скафандре не слышу людей».

Родные земляки! В нашем городе произошла подлейшая провокация! Люди без совести и принципов использовали образ нашей родной Валентины Владимировны Терешковой. Кто это сделал, кому в голову пришла эта мысль — знайте! Вы — пустое место. Вы не останетесь в истории — люди просто не вспомнят о вас. Подло прикрывать свои интересы именами людей, которые построили нашу страну, на которых равнялись и равняются миллионы! Я, как мэр города Ярославля, приложу все усилия, чтобы эта провокация не осталась безнаказанной! Не дам глумиться над нашими героями! Надеюсь, что жители нашего города, да и граждане нашей страны поддержат меня!», — написал на своей странице мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Пост Слепцова вызвал активные обсуждения в соцсетях. В пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что слова действительно принадлежат мэру и не являются следствием взлома. Также подтвердили, что речь идет о скандальном плакате. Как именно Владимир Слепцов планирует наказать обидчиков Терешковой, в мэрии не уточнили.

Неизвестно и кто это. Представители всех ведущих оппозиционных политических партий отрицают свое авторство.

«Мы против любой подобной чернухи, особенно анонимной. Хотя, конечно, партии нужно было понимать, что это решение сильно ударит по ее имиджу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Ярославского городского отделения «Справедливой России» Анатолий Каширин.

В штабе Навального в Ярославле также говорят, что не изготавливали плакаты.

Источник в УМВД сообщил, что заявления от кого бы то ни было по этому поводу не поступало, следовательно нет и проверки. Кроме того, источник сомневается, что могут быть основания для уголовного преследования. Иск же о защите чести и достоинства предъявить просто некому.

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