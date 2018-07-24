Регионы получат 5 млрд рублей компенсации из-за роста цен на ГСМ

Москва, , 18:34 — REGNUM Госдума обсудила проект постановления правительства РФ о распределении между регионами 5 млрд рублей в связи с повышением цен на ГСМ, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова («Единая Россия»), субсидии предполагается предоставлять по аналогии с погектарной поддержкой.

«Поступил проект распоряжения правительства о распределении 5 млрд рублей ассигнований из резервного фонда (правительства РФ) на госпрограмму развития сельского хозяйства, регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Эти средства дополнительные предлагаются выделить в связи с удорожанием цен на горюче-смазочные материалы», — заявил первый вице-спикер Александр Жуков («Eдиная Россия»). «Предлагается распределить эти 5 млрд рублей аналогично распределению субсидий на погектарную поддержку по субъектам», — отметил Жуков.

Госдума не стала дожидаться заседания трехсторонней комиссии и решила сформировать свое решение.

«Чтобы нам не собираться отдельно, такое решение обсуждаем с вами», — уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.