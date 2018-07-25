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«Позор»: в Ярославле появились плакаты с лицами депутатов Госдумы

Общество

Поддержавших пенсионную реформу

«Позор»: в Ярославле появились плакаты с лицами депутатов Госдумы
Плакаты быстро сняли

Ярославль, 25 июля 2018, 09:29 — REGNUM  В Ярославле неизвестные повесили плакаты с лицами депутатов Государственной думы от Ярославской области, которые поддержали пенсионную реформу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, трое из четверых депутатов Государственной думы от Ярославской области поддержали законопроект о пенсионной реформе.

19 июля Государственная дума в первом чтении приняла закон о пенсионной реформе. Депутаты Ярославской области, представляющие «Единую Россию», — Александр Грибов, Илья Осипов и Валентина Терешкова — проголосовали за повышение пенсионного возраста.

25 июля на проспекте Октября появились плакаты с их лицами и подписью — «позор». Правда, провисели они недолго — уже в девять утра плакаты исчезли. Их авторство остается неизвестным.

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Пенсионная реформа
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