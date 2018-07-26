Владимира Путина просят установить звание «Заслуженный чиновник России»

Москва, , 10:23 — REGNUM В РФ стоит награждать чиновников, которые честно работают на занимаемой должности. Об этом 26 июля заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Президенту РФ Владимиру Путину направил я письмо с просьбой установить звание «Заслуженный чиновник России». У нас миллионы чиновников, которые не связаны с деньгами, которые честно работают всю свою жизнь, но никакого звания нет», — заявил Жириновский.

По его словам, чиновник — это сложная работа, которая существует в России со времен Ивана Грозного, поэтому надо награждать таких людей.

«Мы все чиновники, занимаем определенную должность и работаем, поэтому надо, чтобы было звание», — отметил Жириновский.