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Владимира Путина просят установить звание «Заслуженный чиновник России»

Политика

«Чиновник – это сложная работа, которая существует в России со времен Ивана Грозного»

Владимира Путина просят установить звание «Заслуженный чиновник России»
Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846 (фрагмент)

Москва, 26 июля 2018, 10:23 — REGNUM  В РФ стоит награждать чиновников, которые честно работают на занимаемой должности. Об этом 26 июля заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Президенту РФ Владимиру Путину направил я письмо с просьбой установить звание «Заслуженный чиновник России». У нас миллионы чиновников, которые не связаны с деньгами, которые честно работают всю свою жизнь, но никакого звания нет», — заявил Жириновский.

По его словам, чиновник — это сложная работа, которая существует в России со времен Ивана Грозного, поэтому надо награждать таких людей.

«Мы все чиновники, занимаем определенную должность и работаем, поэтому надо, чтобы было звание», — отметил Жириновский.

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