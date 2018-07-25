Авиакомпании готовы повысить цены на билеты из-за роста стоимости керосина

Москва, , 07:29 — REGNUM Резкий рост цены на авиакеросин весной 2018 года повлияет на стоимость авиабилетов, соответствующие изменения в ценовой политике ведущие авиаперевозчики готовы произвести уже в июле, пишет 25 июля «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Так, билеты «Аэрофлота» могут подорожать на 200−400 рублей за счет увеличения суммы топливного сбора уже с 26 июля. Такую же компенсацию готовы ввести другие авиакомпании.

«Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%», — сообщил один из собеседников издания.

Добавим, о повышении цен на авиабилеты перевозчики предупреждали еще в июне.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост цен на топливо: Дорогие авиабилеты – не самое страшное, будет хуже?