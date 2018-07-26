За увольнение перед пенсией могут ввести уголовную ответственность

Москва, , 07:25 — REGNUM Предложение о введении уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста поступило в Минтруда в ходе общественного обсуждения. Об этом 26 июля пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.

Усиление ответственности работодателей за обеспечение работой тех, кто до пенсионной реформы отправился бы на заслуженный отдых — одна из инициатив, изложенных в проекте дорожной карты по смягчению последствий реформы, отмечает издание. Предпенсионный возраст, о котором идет речь, наступает за два года до выхода человека на пенсию.

Эксперты предупреждают, что угроза наказания вынудит работодателей «избавляться» от работников зрелого возраста заблаговременно. Это, в свою очередь, усугубит безработицу среди пожилых людей.

Согласно отчету компании интернет-рекрутмента HeadHunter за 2015 год, возрастная дискриминация в кадровой политике признана в 81% компаний. «Опасный» возраст наступает в 45 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля предложения правительства о пенсионной реформе развернуто прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что ни ему самому, ни членам правительства предлагаемый вариант не нравится, однако назрела необходимость принимать непопулярные решения.

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