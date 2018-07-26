Троим фигурантам по делу «Зимней вишни» предъявлено окончательное обвинение

Кемерово, , 17:36 — REGNUM Троим фигурантам по делу ТРЦ «Зимняя вишня» предъявлено окончательное обвинение: гендиректору и сотруднику компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и Александру Никитину, а также начальнику пожарного звена Сергею Генину. При этом двоим, Никитину и Полозиненко, изначальные обвинения были переквалифицированы на более легкие.

Александру Никитину ранее инкриминировалось «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК РФ), после изменения — «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 219 УК РФ) при максимальном наказании семь лет (ранее десять лет).

«Ранее Игорь Полозиненко планировал признать себя виновным, рассчитывая на снисхождение суда, теперь он, как и Никитин, вину не признал», — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на свой источник, близкий к следствию.

Как отмечает издание, виновником всех своих проблем Полизиненко считает экс-гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову.

Сергею Генину обвинение не изменили, также инкриминировали халатность, повлекшую по неосторожности смерть 37 человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Отметим, что в ближайшее время окончательное обвинение будет вынесено ещё четырём фигурантам уголовных дел, возбуждённых после трагедии в Кемерово.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие установило, что на противопожарной системе в ТРЦ «Зимняя вишня» сэкономили 7 млн рублей. Выяснилось, что представители «Системного интегратора» предложили генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината (владелец ТРЦ «Зимняя вишня») Юлии Богдановой заключить несколько дополнительных соглашений, чтобы привести в порядок противопожарную систему, но она решила сэкономить. Когда началось возгорание, система пожаротушения не сработала, а пожарная сигнализация и вовсе не была подключена.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых дети. По уголовным делам в качестве фигурантов проходят 11 человек.

14 июля здание ТРЦ начали сносить.

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