Повышение НДС даст бюджету порядка 630 млрд рублей — Макаров

Москва, , 12:35 — REGNUM Закон о повышении НДС до 20% принесет в условиях 2019 года порядка 630 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом в ходе пленарного заседания заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Закон дает ежегодно в условиях, если мы считаем, 2019 года 620−60 млрд рублей. Эти средства будут направлены на решение проблем здравоохранения, образования, инфраструктуры. Мы приняли с вами закон, согласно которому создали фонд развития в рамка бюджета с тем, чтобы направлять на инфраструктуру в течение ближайших лет 3,5 трлн рублей. Вот это изменение позволяет наполнить фонд развития нашей экономики», — сказал Макаров на заседании Госдумы.

Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении НДС с 18% до 20% в 2019 году.

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