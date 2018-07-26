Без воды и туалета: как в Оренбуржье выживает ветеран войны

Оренбург, , 10:15 — REGNUM В Северном районе Оренбургской области дом ветерана Великой Отечественной войны признан непригодным для проживания. Однако 92-летняя женщина по-прежнему проживает в аварийном доме. Комфортного жилья пришлось добиваться через суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

В 2017 году дом признан непригодным для проживания. Фундамент здания разрушается, дом проседает. Из-за деформации появились зазоры между основной частью дома и пристройкой. Аварийные условия проживания — это еще не все беды, в доме отсутствуют водоснабжение и канализация.

Всё это свидетельствует о том, что пожилая женщина нуждается в улучшении жилищных условий, однако на учёт ветеран не была поставлена. Сейчас интересы 92-летней жительницы села отстаивают в суде. В исковом заявлении прокуратура потребовала за счёт областного бюджета обеспечить женщину комфортным жильём.

Добавим, в 2018 году Оренбургской области на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны из федеральной казны выделено 8,7 млн рублей. Этих денег, по данным минсоцразвития региона, хватит на жильё для семи ветеранов. С 2008 года на территории региона улучшили свои условия проживания и получили квартиры 2973 ветерана Великой Отечественной войны.