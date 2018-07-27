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Советник министра Украины: Профсоюзы и соцгарантии — «пережитки совка»

Политика

Рабочие не должны бунтовать против массового увольнения

Ильичевск, Украина, 27 июля 2018, 00:45 — REGNUM  Требование профсоюза Ильичевского порта ввести представителей рабочего коллектива в наблюдательный совет предприятия является коммунизмом, считает советник министра инфраструктуры Надежда Казначеева, сообщило 25 июля издание «Деловая столица».

«Социальную составляющую у нас отстаивали при коммунизме, а сейчас не коммунизм.<…>Если наша задача сохранить коммунизм, то можем вводить профсоюзы в наблюдательный совет порта. Если же наша задача развиваться как государство, которое привлекает грузопотоки, тогда должен быть профессиональный наблюдательный совет», — заявила Казначеева.

Чиновница также считает, что «эффективный собственник» имеет полное право сократить численность работников порта с четырех тысяч до тысячи.

Конфликт на предприятии возник после того как мощности порта решила арендовать китайская фирма «Hutchison Ports». Представители компании заявили о намерении сократить численность персонала порта на 75%.

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Социально-экономический кризис на Украине
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